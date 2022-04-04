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昆山封城「靜下來」 衝擊全球電子鏈

財經新聞組／綜合報導 

中國大陸本土疫情嚴峻，台商重鎮昆山即日起至6日升級防疫措施，要求企業輪休減產、居家辦公，並管制聯外交通等，業界直言「等同封城」。昆山是面板、PCB、電子代工、筆電零組件生產重鎮，友達、和碩、緯創、南電等都落腳當地，如今封城，牽動電視、iPhone、筆電等3C產品出貨，恐重創全球電子業。

業界人士說，昆山是電子業匯集重鎮，「昆山封城對全球電子業的影響更甚於上海封城」。截至3日，已有鮮活果汁、南電、南亞、同協、台光電、欣興等多家台企昆山廠，陸續宣布配合當地政策暫時停工，或採取人員閉環調度管理。

昆山於1日晚間升級防疫措施，宣布2日至6日進行全市多輪核酸檢測。據昆山市發布的第20號通告指出，全面升級疫情防控措施，在全市範圍內展開「讓城市靜下來、慢下來，協同抗疫、共向未來」集中行動，採取村（社區）查驗式管理、營運車輛暫時停運、企業輪休減產或居家辦公等措施，最大程度減少社會面非必要的人員流動，從而以最快速度、最大力度將疫情影響降到最低。

由於昆山是PCB生產重鎮，當地官方此舉，PCB產業首當其衝。資料顯示，台資PCB廠昆山產能占比為：台光電約30%至40%、欣興約20%至25%、台郡與南電各為四成，定穎則為60%至65%。

台光電、南電都已公告當地廠區停工。台光電指出，配合當地官方政策，昆山廠4月2日起至4月6日暫時停工，以確保員工安全與健康，對財務業務預估暫無重大影響。南電指出，昆山廠區備有宿舍，並進行嚴格門禁管制，以廠區既有人員閉環調度，對營運暫未造成重大影響。

面板大廠友達以及電子代工大廠和碩、緯創、仁寶也在昆山有工廠。其中，友達昆山廠主要從事低溫多晶矽高階面板前段生產及後段模組製造。友達表示，持續關注當地官方封控交管措施，目前暫不受影響。

和碩昆山廠為世碩電子，相較於以新iPhone機種為量產主力的上海昌碩廠，昆山世碩業務較繁雜，除擔任輔助iPhone生產的角色外，也代工其他3C電子產品。

緯創表示，昆山廠主要生產物聯網與中小尺寸模組產品，這類產品占整體營收比重非常小，研判影響不大。仁寶目前昆山廠主要是筆電代工，出貨可能會受到物流運輸的影響，將調配重慶廠產能支援。

封城 疫情 iPhone

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