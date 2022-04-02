聯想董事長楊元自掏腰包 犒賞一線基層員工8000萬元人民幣

聯想集團董事長楊元慶。中新社

聯想集團董事長楊元慶31日發布內部信表示，生產線工人等一線基層員工克服了新冠疫情 和其他因素導致的種種困難，他決定自願放棄公司早前授予的價值人民幣8000萬元（約1263.3萬美元）的長期激勵，獎勵始終堅守職位的工廠工人等一線基層員工。這已是楊元慶第三次自掏腰包獎勵員工。

據上海澎湃新聞報導，早在2012年和2013年，楊元慶就曾兩次分別拿出人民幣2000萬元（約315.8萬美元）個人獎金，設立「元慶特別獎」，每次獎勵均覆蓋集團近萬名基層員工。

此外，三個多月前，楊元慶捐款人民幣1億元（約1579萬美元）成立的上海交大高性能計算中心也已正式啟用。

楊元慶在聯想集團的薪酬包括基本薪資和長期激勵，長期激勵與公司的業績相掛鉤。聯想集團近年業績穩步增長，使得楊元慶的個人薪水也水漲船高。

聯想集團曾在撤回科創板上市的招股書顯示，楊元慶過去三個財年的年薪分別為人民幣1.031億元、1.715億元、1.772億元（約1628萬美元、2708萬美元、2798萬美元）。以2020財年楊元慶的薪酬為例，在高達1.772億元年薪中，基本薪資為人民幣883萬元（約139.4萬美元），長期激勵則高達人民幣1.04億元（約1642萬美元）。

在聯想集團公布的第4季財報（2021財年第3季）業績顯示，營業額歷史性突破200億美元，營收 201.27億美元，年增17%，首次突破200億美元大關。第4季淨利潤 達6.4億美元，年增62%，也創歷史新高。聯想集團淨利潤已連續六個季度年增超過50%。