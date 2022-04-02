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聯想董事長楊元自掏腰包 犒賞一線基層員工8000萬元人民幣

記者林宸誼／綜合報導
聯想集團董事長楊元慶。中新社
聯想集團董事長楊元慶。中新社

聯想集團董事長楊元慶31日發布內部信表示，生產線工人等一線基層員工克服了新冠疫情和其他因素導致的種種困難，他決定自願放棄公司早前授予的價值人民幣8000萬元（約1263.3萬美元）的長期激勵，獎勵始終堅守職位的工廠工人等一線基層員工。這已是楊元慶第三次自掏腰包獎勵員工。

據上海澎湃新聞報導，早在2012年和2013年，楊元慶就曾兩次分別拿出人民幣2000萬元（約315.8萬美元）個人獎金，設立「元慶特別獎」，每次獎勵均覆蓋集團近萬名基層員工。

此外，三個多月前，楊元慶捐款人民幣1億元（約1579萬美元）成立的上海交大高性能計算中心也已正式啟用。

楊元慶在聯想集團的薪酬包括基本薪資和長期激勵，長期激勵與公司的業績相掛鉤。聯想集團近年業績穩步增長，使得楊元慶的個人薪水也水漲船高。

聯想集團曾在撤回科創板上市的招股書顯示，楊元慶過去三個財年的年薪分別為人民幣1.031億元、1.715億元、1.772億元（約1628萬美元、2708萬美元、2798萬美元）。以2020財年楊元慶的薪酬為例，在高達1.772億元年薪中，基本薪資為人民幣883萬元（約139.4萬美元），長期激勵則高達人民幣1.04億元（約1642萬美元）。

在聯想集團公布的第4季財報（2021財年第3季）業績顯示，營業額歷史性突破200億美元，營收201.27億美元，年增17%，首次突破200億美元大關。第4季淨利潤達6.4億美元，年增62%，也創歷史新高。聯想集團淨利潤已連續六個季度年增超過50%。

利潤 營收 疫情

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