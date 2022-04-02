上海爆發疫情 台廠示警：半導體斷鏈在眼前

上海疫情 不僅擴大，上海官方決定採取全域靜態管理，形成整個上海幾近封城，鄰近的昆山也拉警報，台廠在清明假期仍得忙於產銷調度。在上海設有半導體用磊晶廠的合晶表示，如果上海封控無法在4月5日解封，將會導致關鍵產品無法出貨，造成部分半導體產品供應鏈斷鏈。

由於合晶上海廠的磊晶片，主要供應6吋到8吋功率半導體元件最關鍵的上游矽晶圓，月產26萬片，合晶強調會設法調度其他地區工廠支援，不過目前傳出整個上海地區產品及原料物流配送亂成一團，目前很多客戶訂單都無法如期交貨。

鄰近大上海區域的昆山，更是台商聚集大聚落，涵蓋印刷電路板、電子代工、機械、輪胎和自行車組裝等各大產業，若上海疫情未能於清明節後獲得控制，且波及昆山也被迫分區封控，將讓很多電子產品物流鏈停擺，廠商得轉尋寧波或廈門等港口將貨物出口，運送成本大增，時間也會遞延，影響甚大。

合晶表示，由於先前疫情因素，公司已提高原料如拋光片和製程所需化學品庫存，因此這次上海採取分區封控，合晶工廠因先前已調度人員，仍可維持正常運作，但產品運到機場轉運，卻受到封控極大的挑戰。

合晶主管坦言，目前貨物運送「真的很不樂觀」，並直言若清明節後未如期解封，將有部分產品會斷鏈。

在上海張江高科技園區也有封測廠的日月光則表示，目前物流措施受到保障，生產未受影響。公司也配合當地防疫 措施，持續廠區及生活區封閉管理，並提供廠區內同仁在日常生活上所有必需品及配套措施。

台積電 在上海松江設有8吋晶圓廠，但因該廠目前是需求最夯的成熟製程，因而格外受到當地政府關注及協助。台積電表示，一切遵照當地官方防疫措施，目前不影響生產。