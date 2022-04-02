上海爆發疫情 美國商會：逾8成美企受影響

上海疫情嚴峻，官方要求離開上海者除了要核酸檢測陰性證明外，還要新冠抗原陰性證明。（新華社）

上海美國商會1日公布調查顯示，由於上海近期爆發疫情 ，82%的美國製造商稱，由於缺少員工和無法獲得原料供應，導致生產減緩或下降；54%的企業在疫情爆發後削減了今年的營收 預測。而昨天發布的3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為48.1，顯示疫情對製造業生產經營造成衝擊。

據路透報導，上述調查針對167家美國公司，其中，54%的企業在疫情爆發後削減了2022年的營收預測，但也有38%的企業表示，現在要估計影響為時尚早。

82%的製造商表示，公司生產受到了影響；57%的企業表示，由於運輸和航運網的中斷，疫情阻礙了供應鏈；86%的企業指供應鏈中斷。

此次疫情促使29%的受訪企業推遲投資 ，17%的企業則減少了投資。調查顯示，如果到了明年，目前的防控限制措施仍然存在，近一半的公司將減少投資。

上海美國商會表示，只有一半的企業對中方的防疫工作感到滿意，77%的企業對隔離管控的時間感到不滿。

3月新冠疫情在大陸多地蔓延，防疫措施進一步收緊，對製造業生產經營造成衝擊。昨天發布的3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為48.1，較上月回落2.3個百分點，降至2020年3月以來最低水準。

這1走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的3月製造業PMI為49.5，較2月回落0.7個百分點，為近5個月來首次跌至收縮區間。