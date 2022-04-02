全球外匯存底 人民幣大增 去年Q4占比升至2.79%新高

人民幣外匯存底大增。（本報資料照片）

伴隨美元信用下降，人民幣在全球外匯存底占比續創新高。國際貨幣 基金（IMF）發布的「官方外匯存底貨幣構成（COFER）」數據顯示，2021年第4季，人民幣在COFER中占比為2.79%，再度刷新2016年第4季IMF報告該數據以來的新高。

另一方面，俄烏衝突爆發後，美國直接凍結俄羅斯達3000億美元外匯存底和黃金，使世界其他國家對美元使用再次提高警覺，將進一步推升人民幣在COFER的占比。印度央行 便表示要分散外匯存底的形式，並增加外匯存底幣種，不局限於美元。此外，沙烏地阿拉伯推進石油人民幣結算也為人民幣國際化助推聲勢。

IMF數據顯示，2021年第4季，人民幣外匯存底總額由去年第3季的3201.5億美元升至3361億美元。不過，至去年第4季，美元仍是全球主要央行持有規模最大的外匯存底貨幣。美元在全球外匯存底中占比為58.81%。

IMF首席經濟學家高萍娜（Gita Gopinath）日前接受英媒「金融時報」採訪表示，西方國家對俄羅斯的金融制裁恐逐步削弱美元在全球的地位，導致國際貨幣體系更加四分五裂。而在國際貿易中，對美元以外其他貨幣用得越多，就會促使各國央行持有的儲備資產進一步多元化。

IMF 3月24日發表的一篇論文指出，過去20年全球美元份額的下降不能歸因於中國大陸，反而是非傳統外匯存底貨幣份額增加。當中四分之一流入人民幣，四分之三流入作為儲備貨幣作用有限的小國貨幣。儘管人民幣已取得些許進展，但作為一種國際儲備形式，人民幣仍落後於美元。

論文作者之一的加州大學柏克萊分校政治經濟學教授艾肯格林（Barry Eichengreen）說，「從近幾十年的趨勢來看，美元可能不是被美元的主要競爭對手擊倒，而是被一大群替代貨幣擊倒。」

巴西 政策制定者31日報告稱，巴西央行的人民幣外匯存底占比2020年為1.21%，去年底為4.99%，增加三倍多。這讓人民幣在巴西央行外匯存底中所占比率排在第三位。巴西最多外匯存底貨幣為美元，從2020年的86.03％降至80.34%；其次是歐元從2020年的7.85%降至去年的5.04%。