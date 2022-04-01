人民幣在全球外匯存底占比升至2.79% 再創新高

根據IMF數據，人民幣穩居全球第五大儲備貨幣。美聯社

上海《澎湃新聞》報導，國際貨幣 基金（IMF）3月31日發布的「官方外匯儲備貨幣構成（COFER）」數據顯示，2021年第4季，人民幣在COFER中占比又上升至2.79%，再創2016年第4季IMF報告該數據以來的新高。

去年第4季人民幣在全球外匯存底中的占比，由去年第3季的2.66%升至2.79%，僅次於美元、歐元、日圓、英鎊，位居全球第五大儲備貨幣。

IMF的數據顯示，2021年第4季，人民幣外匯存底總額由去年第3季的3,201.5億美元升至3,361億美元。截至去年第4季，美元仍是全球主要央行 持有規模最大的儲備貨幣，在全球外匯存底中的占比為58.81%。

IMF首席經濟學家高萍娜（Gita Gopinath）日前接受英國金融時報訪問時表示，俄羅斯 入侵烏克蘭後對俄羅斯實施的前所未有的金融制裁，可能逐漸削弱美元的主導地位，導致國際貨幣體系更加碎片化。

高萍娜指出，西方國家在俄羅斯入侵後實施的範圍廣泛的措施，包括對俄羅斯央行的限制，可能會鼓勵基於不同國家集團之間的貿易的小型貨幣集團的出現。

報導稱，多年來，俄羅斯一直在尋求減少對美元的依賴。在美國為報復俄羅斯2014年吞並克里米亞而對其實施制裁後，俄羅斯加快了這種努力。

高萍娜說，在全球貿易中更多地使用其他貨幣，將導致各國央行持有的儲備資產進一步多樣化。但她強調，美元的主導地位在中期內不太可能受到挑戰。支撐這種主導地位的是實力雄厚且高度可信的機構、具有深度的市場，以及美元可自由兌換的事實。

高萍娜稱，過去20年，隨著以澳元為首的其他貿易貨幣出現，美元在國際儲備中的份額已從70%下降到60%，這當中約四分之一可歸因於人民幣的使用增加。

但高萍娜認為，人民幣不太可能取代美元成為主要儲備貨幣。「這需要人民幣完全可兌換，需要擁有開放的資本市場，以及能夠支持這些市場的機構。這是一個緩慢的過程，需要時間，美元的主導地位將維持一段時間」。

IMF 3月24日發表的一篇論文指出，美元份額的下降並沒有伴隨著英鎊、日元和歐元份額的增加。當中四分之一流入人民幣，四分之三流入作為儲備貨幣作用有限的小國貨幣。文章也認為。儘管人民幣已取得一些進展，但作為一種國際儲備形式，人民幣仍落後於美元。

論文作者之一的加州大學柏克萊分校政治經濟學教授艾肯格林（Barry Eichengreen）表示，「從近幾十年的趨勢來看，美元可能不是被美元的主要競爭對手擊倒，而是被一大群替代貨幣擊倒。」