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Fed升息訊號+俄烏戰 台幣Q1重貶9.3角

記者陳美君／綜合報導

受到聯準會釋出鷹派升息訊號，以及俄烏開戰影響，新台幣對美元匯率今年以來一路狂貶，第1季大貶9.3角，貶幅高達3.26%，其中光是3月就重貶6角、貶幅為2.14%；展望4月，資深匯銀主管預估，美國5月大幅升息前，新台幣匯率很可能在28.5元上下3角內波動。

匯銀主管表示，俄烏戰事未止，台股31日收小黑，外資續買超台股但小幅匯出2億~3億美元，壽險業基於海外投資需求也進場買匯，匯市爆發一波搶匯潮；此外，因適逢月底，為出口商拋匯旺季，出口商在28.6元以下進場賣匯，但力道不大，顯示「惜售」風氣未減。

眼見匯市美元需求略大於供給，但市場秩序良好，中央銀行作壁上觀、未進場著墨太多，新台幣匯率終場貶值4.2分，收28.622元，總成交量為17.735億美元。

回顧今年第1季，新台幣匯率累計重貶逾9角，幅度高達3.26%，光是3月就貶值2.14%，對壽險業、出口商而言，算是「很補」、可望有不少的匯兌利益入袋。匯銀主管說，「今年新台幣的貶值幅度算是很重，主要還是受到聯準會鷹派升息的影響，再加上2月爆發俄烏戰爭，令市場避險風氣大增。」

匯銀主管預估，接下來的4、5月，新台幣匯率也將維持目前的波動區間，因聯準會5月可能擴大升息幅度至2碼，在利差因素下，資金很可能持續匯出，新台幣匯率欲強不易；不過，著眼國內輸入性通膨嚴峻，央行不會樂見新台幣匯率過度貶值、損及民眾購買力，短期內應不至於貶破28.8元。

「市場預期美國接下來要升息2碼，台灣經濟再怎麼好，升息幅度也比不上美國，以此研判，熱錢應該還是匯出大於流入」，匯銀主管說。

匯率 升息 聯準會

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