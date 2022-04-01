中國製造業PMI 上月為49.5 跌破榮枯線 4個月來首見

中國國家統計局公布3月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，比2月下降0.7，時隔四個月跌破50榮枯線。（新華社）

中國國家統計局31日公布3月中國製造業採購經理人指數 （PMI）為49.5，比2月下降0.7，時隔四個月跌破50榮枯線，主要原因是3月多地因疫情 封城，導致製造業減產甚至停產。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，PMI數據顯示當前中國產需兩端同步走低。受疫情影響，中國局部地區部分企業臨時減產、停產，且波及到上下游相關企業的正常生產經營。

同時，近期國際地緣政治衝突加劇，一些企業出口訂單減少或被取消，製造業生產活動和市場需求有所減弱。

趙慶河說，部分調查企業反映，受疫情影響，人員到崗不足、物流運輸不暢、交貨周期延長。供應商配送時間指數46.5，是2020年3月以來的低點，中國製造業供應鏈 穩定性受到一定程度影響。

不過，趙慶河表示，中國高科技製造業保持擴張，高科技製造業PMI為50.4，雖比2月有所回落，但繼續位於擴張區間，從企業用人和市場預期來看，高科技製造業從業人員指數和業務活動預期指數分別為52和57.8，高於製造業整體3.4和2.1個百分點，顯示高科技製造業具有較強發展韌性，企業對未來市場發展繼續看好。

每日經濟新聞報導，中國物流資訊中心研究員文韜表示，分項資料顯示進口原材料有所收緊，地緣政治衝突和國外疫情持續擴散影響到國際市場上部分原材料產品的供給，進口相應有所減少，進口減少主要集中於裝備製造業、高技術製造業和消費品行業，三大行業的進口指數均較上月明顯下降。

此外，地緣政治衝突導致國際大宗商品市場波動，中國製造業相關原材料價格也快速上漲，企業調查顯示，反映原材料成本高的企業比重較上月上升2.6個百分點，連續二個月保持在60%以上。