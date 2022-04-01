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台積先進封裝機台系統升級 減碳2萬噸

記者尹慧中／綜合報導
台積電衝刺ESG，預計今年第4季完成先進封測廠既有針測機系統全數更新，並導入與設備商合作開發的智能壓縮乾燥空氣（CDA）流量控制系統。（本報資料照片）
台積電衝刺ESG，預計今年第4季完成先進封測廠既有針測機系統全數更新，並導入與設備商合作開發的智能壓縮乾燥空氣（CDA）流量控制系統。（本報資料照片）

台積電31日揭露最新ESG進度，並更新節能減碳進展與規畫，聚焦擴大測試機台改造行動，目標先進封裝機台系統升級，預計今年第4季完成先進封測廠既有針測機系統全數更新，並導入與設備商合作開發的智能壓縮乾燥空氣（CDA）流量控制系統，預期未來可四年可年省4000萬度電、減碳2萬公噸。

台積電是在最新出版的3月ESG電子報中，揭露上述訊息。台積電估計，若順利達陣，其效力相當於52座大安森林公園一年的二氧化碳吸附量。

台積電訂下ESG面向包含綠色製造、責任供應鏈等。其中，綠色製造鎖定添購綠色設備及攜手供應商合作開發節能設備，獲得夥伴熱烈回響，積極配合台積電擴產規畫，就近供應耗材或設備並減少碳足跡。

台積電董事長暨ESG指導委員會主席劉德音日前宣示，台積電承諾在西元2050年達到淨零目標，2030年溫室氣體排放量回到2020年標準，希望以實際行動擴大綠色影響力。

台積電強調，公司實踐綠色製造，致力優化製程能源使用效率，除以二大策略、六項行動方案擴大節能成效外，在不影響機台效能的前提下，攜手設備供應商針對測試機台，開發智能壓縮乾燥空氣流量控制系統，透過精準控制CDA流量輸出開關，不僅節省測試機台70%的CDA用量，亦達到省電效果。

台積電統計，截至今年3月已導入先進封測廠針測機（Prober），每年減少碳排放量4473公噸、省電891萬度。

此外，台積電指出，公司亦規畫將智能CDA流量控制系統導入測試機（Tester），持續擴大節能效益，朝能源使用效率最佳化目標邁進。

考量半導體製程快速演進使測試需求持續增加，為提升機台運作與CDA使用效率，台積電測試營運處在2020第3季啟動智能CDA流量控制系統開發專案，該專案與設備供應商合作改造測試機台管路、控制閥件及控制軟體系統，透過擷取機台參數，可依據測試環境需求自動控制CDA流量開關，非低溫測試環境時即關閉控制閥，達到有效節省CDA用量與電力的效益。

台積電 減碳 供應鏈

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