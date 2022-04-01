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中國3大國航 去年虧損持續擴大 共損失64億美元

中國新聞組／綜合報導
南航添新機 中國南方航空兩架A350寬體客機今年初落戶深圳。圖為A350-900型客機飛抵深圳寶安國際機場。（中新社）
南航添新機 中國南方航空兩架A350寬體客機今年初落戶深圳。圖為A350-900型客機飛抵深圳寶安國際機場。（中新社）

3月30日晚間，中國國有三大航空公司－中國國航、南方航空、中國東航相繼披露年報。2021年，三大航司（航空公司）均出現百億規模虧損，且虧損金額較上年同期進一步擴大。整體來看，三大航合計虧損金額達409.57億元人民幣（約64.7億美元）。

香港中通社報導，過去一年，中國主要航空公司仍未走出巨額虧損的陰影，疫情對中國民航業影響的深度和持續性超出預期。三大航空公司的年報顯示，中國國航2021年實現營業收入745.32億元人民幣（約117.9億美元），同比增長7.23%；淨虧損166.4億元人民幣（約26.3億美元），上年同期虧損144.1億元人民幣（約22.7億美元）。實現客運收入583.17億元人民幣（約92.2億美元），同比增加25.9億元人民幣（約4億美元）。　　

南方航空去年業績亦再度下滑。2021年實現營業收入1016.44億元人民幣（約160.7億美元），同比增長9.81%；淨虧損121.03億元人民幣（約19.1億美元），上年同期虧損108.42億元人民幣（約17.1億美元）。

同樣受疫情、國際油價上漲等因素影響，中國東航2021年淨虧損達122.14億元人民幣（約19.3億美元），同比增虧3.8億元人民幣（約6011萬美元）。

從盈利水平看，中國國航在三大航中排名墊底，並再度刷新公司歷史上的最差業績。由於中國國航在中國航司中的國際航線占比最高，其所受衝擊也更為直接。

值得注意的是，中國東航在年報中表示，2022年3月21日，公司下屬東航雲南一架波音737客機在執行昆明－廣州航班任務時失事。飛機失事後，公司立即啟動應急機制，開展救援及善後工作。目前事故原因尚在調查。公司將密切跟進，評估其對集團財務狀況、經營成果等方面的影響。　　

2021年是新冠肺炎疫情在全球蔓延的第二年，中國民航業仍面對境內疫情局部聚集和多點散發、境外疫情蔓延擴散的嚴峻複雜形勢。其中，國際航線投入持續受限，中國國內客運市場流量波動大，領頭航司的經營效益改善難度日益加大。疊加油價攀升、匯率波動等因素，面臨較大的經營難度。

國際航協預計航空業2022年形勢依然嚴峻，但有賴旅客的積極出行意願，行業有望持續復甦。

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