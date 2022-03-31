台積董座劉德音示警：中國大陸封城影響半導體需求

台積電董事長劉德音30日示警，中國大陸封城恐已影響當地對個人電腦（PC）、智慧手機與電視等消費性電子的半導體需求。（記者潘俊宏／攝影）

台積電 董事長劉德音30日示警，封城 恐已影響當地對個人電腦（PC）、智慧手機 與電視等消費性電子的半導體需求，所有半導體廠商也都擔心供應鏈成本增加，最後會變成消費者承擔。

劉德音30日出席台灣半導體產業協會（TSIA）會員大會，並以理事長身分致詞，會後接受訪問時提出上述看法，不過，他也提到，全球車用、高速運算（HPC）與物聯網需求仍不錯，大家希望成本與通膨因素都能控制住。

由於通膨因素等衝擊，近期外界對半導體市場雜音不斷，劉德音表示，所有半導體公司都面對這些問題，在新的地緣政治情況下來維繫自由貿易，他重申，台積電對今年全年成長目標與資本支出都不會改變，下次法說會也會跟大家報告細節。

劉德音強調，台積技術競爭力非常強，過去兩年需求都超過台積產能，目前僅是按照新需求來調整順序，對今年整體成長展望、資本支出不會有太大改變。外界憂心，半導體供應鏈成本上漲恐促使消費者承擔，他回應，依去年產業鏈模式來看，每一層都在向下轉嫁成本，期盼這趨勢不要再繼續下去。

由於台積產能供不應求，如因又面臨成本上漲壓力，外界關注台積電今年接單價格是否進一步調漲，劉德音則說，「不評論價格議題，仍須先和客戶討論。」

針對大陸消費終端應用受到封城變數干擾，劉德音指出，中國大陸半導體需求占比高，尤其大戶手機消費占全球一半以上需求，情況特別明顯，消費電子應用的智慧手機已經看到影響，希望未來當地封城情況不再惡化。

他進一步表示，封城難免會對上海廠營運有影響，但公司提前收到通知，並預先部署讓廠區維持運轉，希望當地早日平安度過。

此外，因應各國鼓勵晶圓製造在地化，劉德音直言，半導體產業一向是自由貿易，晶片短缺和廠區在哪裡沒有關係。比如假設台積14廠在歐洲、15廠在美國、16廠在大陸、18廠在台灣，「當兩年前疫情來了，晶片會不短缺嗎？大家都知道仍然會，所以這和廠區位置無關。」

劉德音說，世界各政府都希望晶圓廠在地化，這有關各國產業政策決定，「我們不能不了解他們的需要，但台積的決定應該要兼顧客戶與消費者需求，」以今天的發展趨勢來看，絕對已經增加半導體生產成本。

他強調，不希望半導體研發動能因此減慢，也希望在資訊流通、競爭公平與創新人員的報酬，整體系統發展保持台灣半導體產業與世界半導體的成長性。