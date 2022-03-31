中芯國際去年大賺17億美元 淨利年增137% 營收也創新高

中國晶圓代工大廠中芯國際30日公布去年財報顯示，去年營收 54.43億美元，創歷史新高，年增39.3%，歸屬於上市公司股東淨利17.02億美元，年增137.8%。

中芯國際指出，營收成長主要來自晶圓銷售數量增加、平均售價上升和產品組合優化。

中芯財報顯示，中芯國際2021年營收從前年的約39億美元，成長到54.43億美元，創歷史新高，其中晶圓代工業務營收49.82億美元，年增43.4%。此外，毛利率 達30.8%，年增7.2個百分點。

展望2022年，中芯國際指出，基於外部環境相對穩定的前提下，公司預計全年營收增速會好於代工行業平均值，毛利率也會高於2021年水準，2022年依然是投入高峰期，資本支出預計約為50億美元，超過2021年度經審計淨資產的10%，主要用於持續推進現有工廠擴建及三個新廠項目。

中芯國際表示，2022年初，上海臨港新廠破土動工，北京和深圳兩個項目穩步推進，預計今年底前投入生產，計畫產能增量將會多於去年。

剛轉正成為中芯國際董事長的高永崗表示，2022年依然是挑戰與機遇並存。行業整體產能供不應求，但部分應用領域需求趨緩，產能全線緊缺逐步轉入結構性緊缺，緊跟產業發展趨勢，動態平衡存量和增量需求，彌補產業鏈結構性缺口，是公司今年的重要任務。

中芯指出，去年公司銷售晶圓的數量，由2020年的569.9萬片約當8吋晶圓，成長18.4%達到674.7萬片約當8吋晶圓 。平均售價也由610美元提高為738美元。

分區域來看，2021年，中國及香港業務，佔中芯國際營收64%，北美業務占22.3%，歐亞業務佔13.7%；分領域看，智慧型手機 類應用收入佔中芯晶圓代工業務的32.3%，消費電子類佔23.5%。

技術層面上，中芯國際指出，來自90奈米及以下製程的晶圓代工業務營收比率為62.5%。其中，成熟製程FinFET／28奈米的收入貢獻比率大幅提高到18.6%。