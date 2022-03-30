房市寒冬 中國15家房企年報難產 專家：今年更不樂觀

中國房市寒冬，逾15家房企2021年年報難產。（新華社）

中國房市寒冬，逾15家房企2021年年報難產。據「中國證券報」統計，目前已有超過15家上市房企宣布2021年年報延期披露。已披露年報的房企大多面臨業績增速下滑、毛利率下降的壓力。機構人士表示，預期今年房市更不樂觀，更多房企或不再制定2022年銷售目標。

許多房企直接稱月底前發不出經審核年報，這其中包括TOP5房企中的恒大和融創，還包括新力、融信、世茂等。比如「融創中國」28日晚間公告稱，不刊發2021年未經審核年度業績，股票4月1日起暫停買賣。一周前，融創曾公告「將於3月31日發布未經審核年度業績」。

事實上，不只融創中國，包括富力地產、中國奧園也表示無法在31日前刊發年報。富力地產公告因香港疫情 嚴峻導致無法完成年報審核；而中國奧園提到疫情外，也表示受到去年第4季營商環境影響，公司管理層需要更多時間來評估潛在的減值撥備。

對於上述現象，穆迪投資 者服務公司高級副總裁曾啓賢認為，這些公司無法按時披露其經審計財務業績，加深市場對其公司治理、財務和流動性狀況薄弱等的擔憂，並可能會令其本就不暢的融資管道進一步受限。

但中國地產分析師嚴躍進則認為，房企延遲發年報最主要的原因是疫情對審計工作的干擾，和企業經營情況關係不大，房企也明確了先發布未審核報告，後補上審核的報告。

而年報難產可能與房企盈利承壓，加上行業趨勢變化，必須審慎訂定銷售目標有關。

2021年下半年以來，房地產 市場降溫明顯，商品房交易、土地市場、房地產開發投資、新開工面積都呈現逐月下滑態勢。去年全國商品房銷售額達人民幣18.19兆元，年增4.8%，儘管交易規模達歷史最高水平，但增速明顯下滑。這使得許多房企面臨增收不增利的局面。