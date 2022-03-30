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三一重工等中企 擬赴瑞士2次上市

記者林宸誼／綜合報導
包括工程機械巨頭三一重工、車載電池廠商國軒高科、藥品與醫療器械企業樂普醫療，相繼打算赴瑞士股市進行二次上市，圖為三一重工的工廠。（取材自日經中文網）
包括工程機械巨頭三一重工、車載電池廠商國軒高科、藥品與醫療器械企業樂普醫療，相繼打算赴瑞士股市進行二次上市，圖為三一重工的工廠。（取材自日經中文網）

由於中美對立，中企赴美上市變得困難，包括工程機械巨頭三一重工、車載電池廠商國軒高科、藥品與醫療器械企業樂普醫療，相繼打算赴瑞士股市進行二次上市。

日經中文網報導，透過在屬於中立國、匯聚私人銀行等歐洲強有力金融機構的瑞士上市，可推進國際化戰略。

針對赴瑞士上市，三一重工表示，希望擴大國際融資管道，實現國際業務的發展。該公司以中國的基礎設施投資需求等為背景，正在猛追世界最大工程機械廠商美國卡特彼勒和日本小松，尋求在歐美市場擴大市佔。

國軒高科有德國福斯出資，與歐洲的關係密切，將在德國新建面向福斯的工廠。

樂普醫療則表示，隨著赴瑞士上市，有望把海外的專業投資機構和產業投資者變為股東。

這三家企業已在上海和深圳證券交易所上市，將透過全球存託憑證（GDR）的方式進行二次上市，融資金額和時間等沒有透露。

中美雙方以數據安全保障和監察問題等為由，正加強監管中企業赴美上市， Wind的統計顯示，2021年上半年有32家的大陸企業赴美上市，到了同年下半年降至3家。

美國證券交易委員會（SEC）日前將速食巨頭百勝中國、生科股百濟神州、再鼎醫藥、和黃醫藥以及盛美半導體等5家陸企列入預定摘牌名單，更引發中概股拋售潮。

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