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上海一次封鎖1000萬人 威脅今年5.5%成長目標

編譯林聰毅／綜合外電
為抑制疫情蔓延，中國當局本周一起實施「封控」上海，恐威脅到今年5.5%的經濟成長目標。圖為上海洋山深水港。路透
為抑制疫情蔓延，中國當局本周一起實施「封控」上海，恐威脅到今年5.5%的經濟成長目標。圖為上海洋山深水港。路透

即使新冠病毒亞型變異株掀起另一波感染潮，許多國家仍決定和新冠肺炎疫情共存，但中國可不這麼打算。目前正在發生的事情是，為消弭病毒在境內傳播，中國繼續實施「迅雷不及掩耳的」封鎖。這項政策威脅著全球經濟和金融市場的前景，並在投資人費勁評估烏克蘭戰爭和通膨飆升影響之際，帶來了更多未知數。

根據CNN財經新聞報導，從本周一（28日）起，浦東地區約1,100萬居民被禁止外出四天，並展開大規模篩檢。從本周五（4月1日）開始，換成浦西地區的1,400萬居民被禁止外出四天。

市場的反應是，這項宣布導致全球原油價格重挫，因為交易商押注限制措施將減少這個石油消費大國的需求。中國每天進口約1,100萬桶石油。但股市還挺得住。上證綜指周一收盤漲近 0.1%，周二（29日）也只小挫0.336%。

上海有多重要？上海的封鎖是一件大事，不僅因為這座城市的規模，也由於其深厚的金融和經濟聯繫。麥格理資本證券公司（Macquarie Capital）分析師胡偉俊（Larry Hu）表示，上海約占中國經濟產出的4%，但因為它是中國經濟的主要樞紐，間接的影響可能也很巨大。

報導並指出，這次封控上海以及北京當局繼續以激烈手段對抗病毒的不確定性，對中國約5.5%的經濟成長目標構成威脅，而這項成長目標經已是30年來最低。

胡偉俊說：「中國應能在接下來幾周控制住這種病毒，因為封鎖是有效的。但新冠病毒確實在今年底前構成了巨大的成長風險，因為封鎖的代價非常高。」已受壓沉重的消費支出和中國房地產業可能首當其衝。

在中國以外，最大的問題是製造和運輸會否受影響，因而增加全球供應鏈壓力並進一步推高物價。據官方媒體報導，上海的主要港口運作正常。本月稍早，在中國南方城市深圳封鎖期間，製造商將業務轉移到其網路的其他部分，以限制這項臨時法令的衝擊。

美國銀行（BofA）的經濟學家最近在研究報告說：「對製造業活動的影響可能在可控制範圍，尤其若是短暫且零星的封鎖。」

但製造業生產仍有可能中斷。新聞媒體報導說，特斯拉（Tesla）的上海工廠停工四天。

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