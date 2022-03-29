蘋果傳大砍單 台灣供應鏈罩烏雲

日經新聞昨（28）日報導，受俄烏戰爭與通膨壓力影響，蘋果 將大砍iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods等三大產品線訂單，其中，AirPods全年訂單量將銳減1000萬組，砍單最嚴重；剛上市不到三周的iPhone SE 3與iPhone 13系列機種將減單至少各200萬支。

蘋果並未證實相關傳聞。法人認為，若消息為真，蘋果將是首家在俄烏戰火與通膨因素籠罩下，大砍訂單的指標大廠，台積電、鴻海、和碩、大立光等台灣供應鏈都將受影響，這顯示地緣政治與通膨削弱消費電子產品需求，可能在整體消費電子產業掀起連鎖效應。

日經引述消息來源談話指出，蘋果不到三周前才推出首款支援5G的平價智慧手機 iPhone SE 3，原本市場對該新品銷售充滿期待，但蘋果考量需求低於預期，正通知多家供應商減少第2季訂單量，大約比預期少200萬至300萬支。

同時，蘋果也要求供應商減少iPhone 13系列手機產量，比原規劃少200萬支，主要考量季節性需求周期循環。

蘋果也傳有意大砍AirPods無線耳機訂單，今年全年訂單量減少逾1,000萬組，因為蘋果預測需求溫和，希望降低庫存水準。Counterpoint研究公司的數據顯示，蘋果去年出貨7680萬副AirPods，但知情人士說，今年的整體出貨量可能下滑。

業界分析，蘋果最新的砍單行動，凸顯在俄烏戰爭加劇近年困擾產業的晶片荒，使科技業的壓力加重。

同時，美國、歐盟、台灣、日本及南韓等多國政府都已對俄羅斯實施經濟制裁，而能源和原物料市場的動盪擾亂供應鏈，通膨竄升可能提高民眾生活成本，引發消費電子產品需求的疑慮。

在俄國侵烏後，蘋果已暫停在俄國的產品銷售。IDC的數據顯示，蘋果在俄國智慧手機市場市占達16%、排行第三，去年在當地銷售約500萬支iPhone。蘋果供應商主管透露，蘋果會轉趨保守看待下季展望，不令人意外。

日經指出，蘋果身為消費電子產業領導品牌，都要砍新款iPhone訂單，可能引發整體消費電子產業的連鎖效應，促使其他製造商也減少產量，在市況不確定之際，先消化庫存。

Counterpoint分析師王哲宏指出，目前整體智慧手機市場的庫存水準高到不合理，終將修正。Counterpoint已下修今年智慧手機市場的成長率至約5%。