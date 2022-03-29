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小鵬營收倍增 虧損反擴大 去年赤字7.7億美元

記者林宸誼／綜合報導

小鵬汽車28日發布2021年第4季與全年財報，受到交車量持續成長，全年營收人民幣210億元（約33億美元），年增259.1%，但去年虧損人民幣49億元（約7.7億美元），虧損擴大32%。小鵬汽車在美股盤前漲超過6%。

小鵬汽車虧損主因是去年大量開店、設置充電站及大舉提高研發費用支出，導致銷售成本大幅提高。

金融界報導，小鵬汽車董事長何小鵬表示，在暢銷的智慧轎跑P7及新推出的智慧轎車P5帶領下，交付量在去年第4季創新高，不論是去年全年及第4季，公司的交車量年增都是超過三倍。

上海證券報報導，何小鵬表示，公司的銷售服務及超充網路正快速擴張，新產品推出節奏加快，為小鵬更進一步滲透中高階市場鋪平道路，「公司產品在中高端市場的需求龐大、一直供不應求。」何小鵬透露，公司正在開發和快速反覆運算中的城市導航系統（城市NGP）即將透過空中下載技術（OTA〉推出，將進一步加強小鵬在技術上的領先地位，有助於為車主實現全場景智慧輔助駕駛。

證券時報報導，他指出，小鵬汽車計畫在2023年正式推出XPILOT4.0，實現高速和城市內全場景的智慧輔助駕駛，2023年至少有四款車型支持XPILOT4.0，並將逐步統一小鵬汽車新車型的智慧輔助駕駛硬體和軟體平台。

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