孟晚舟返中國後首度露面：華為營運已穿過黑障區

「華為公主」孟晚舟返回中國以來第一次公開亮相。（Getty Images）

華為 28日發布2021年財報，去年營收人民幣6368億元（約1001.5億美元），年減28.5%，但受到出售榮耀業務資產、x86伺服器部門提振，淨利潤人民幣1137億元（約178.8億美元），年增75.9%，相當於每天賺4822萬美元。

華為副董事長、首席財務官孟晚舟 自去年9月從加拿大回中國後，也首次亮相華為業績會，她表示過去時間是華為比較艱難的時刻，現在華為已經穿過了「黑障區」（意指火箭穿越大氣層造成的無線電通訊中斷的區域）。

證券時報報導，業績會議由孟晚舟進行開場，她介紹了華為過去一年的業績表現，包括營收、利潤、資產負債率等關鍵數據。

孟晚舟指出，2021年華為經營現金流有較大增長，達到人民幣597億元（約93.8億美元），資產負債率降低到57.8%的水準，「我們的規模變小了，但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。」

路透報導，華為輪值董事長郭平表示，解決晶片 問題是一個複雜的漫長過程，需要有耐心，華為正在晶片製造上尋求系統性的突破，相信能夠有持續的供應，未來華為的晶片方案可能採用多核結構，以提升晶片性能。

對於是否會自建晶片工廠來應對供應鏈危機，他指出，美國連續多年的制裁對華為消費者業務造成了非常大的下滑，但ToB業務連續性現在還有保障。

郭平強調，華為在積極和各方探討手機的可持續性解決方案，同時也在拓展可穿戴、運動健康和全屋智慧等新業務，目前，華為可穿戴正在高速發展。

他並表示，華為鴻蒙Harmony OS手機沒有在海外發展的計畫。

郭平進一步解釋，華為現在面臨先進工藝不可獲得的困難，華為要生存，必須加大戰略投入，在單點技術領先遇到困難的時候，積極尋求系統突破。

他坦言，2021年，華為活了下來，在產品力、創新力上持續贏得了客戶和業界的認可，但是面臨的問題並沒有完全解決，2022年還要繼續「求生存、謀發展」。

上海證券報報導，郭平再次重申華為不造車，將30多年累積的ICT能力與汽車行業深度融合，幫助車企造好車、賣好車。華為已經構建了七大智慧汽車解決方案，已上市30多款智慧汽車零部件。他提到，華為與國內外多個車企進行深入合作，助力客戶造好車並且實現商業成功，在新的產業分工的合作模式下，華為堅持平台加生態的發展戰略，還會進一步加大對生態的投入。