中國加速低碳轉型 風電、太陽光電、水能利用率達97%

中國正加快電力行業低碳轉型的步伐。（中新社）

中國正加快電力行業低碳轉型的步伐。中國國家能源局監管總監黃學農26日在「中國電動汽車 百人會論壇」表示，目前中國煤電裝機比重是46%，燃煤發電不但不到總裝機容量的一半，並且逐年下降。相對的，非化石能源裝機則年均快速增長。

最新統計，中國可再生能源發電裝機規模正式突破了10億千瓦創歷史新高，新能源發電量則突破了1兆度，水電、風電、光伏的裝機都超過了3億千瓦。且風電、太陽光電、水能的利用率達到或超過97%。國家能源局表示，未來將持續促進新能源汽車，產業與能源電力轉型協同發展。

在官方大政策下，電力企業也正同步轉型。去年受到燃煤價格上漲影響，中國一些大型電力上市公司多虧損，但同時也逐步有序退出煤電。

比如「中國電力」新發布的財報顯示，因電煤成本增加，去年淨利潤 虧損人民幣5.2億元，火電板塊大幅虧損，淨利降幅接近五倍，反而是風電和太陽能板塊業務的淨利潤彌補了公司的部分虧損。中國電力稱，未來仍將逐步有序退出煤電業務，目前集團已成功出售一家煤電附屬公司的部分股權。

另一方面，官方在能源轉型布局上，新能源汽車在其中扮演關鍵性角色。

據新浪財經報導，黃學農認為，電動汽車的發展，一方面是交通汽車行業減碳 的需要，也是新型電力系統建設的重要因素，充電樁對新型電力系統的建設具有正向的激勵促進作用。

他說，中國新能源汽車產銷規模快速增長，這帶動車用能源體系從傳統能源轉向清潔能源。而中國官方也提供系列支持政策，比如完善全國充電基礎設施等。

至於如何促進新能源汽車產業與能源電力轉型協同發展，黃學農認為可從做好新能源汽車與能源發展頂層設計、持續提升充電基礎設施保障能力、鼓勵車企研發具有豐富車網互動功能的新能源汽車，促進人、車、樁、網、雲等各環節融合銜接的技術等三個面向著手。