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73家中企財報遲交 恐遭港股停止交易

編譯陳家齊／綜合報導

彭博資訊報導，大量在香港交易所上市的中國公司無法按時提出財報，面臨本周四（31日）的最後期限，屆時可能有至少73家公司股票停止交易，投資人心慌慌。

根據港交所26日提出的聲明，至少73家上市公司因為新冠疫情或者其他因素，2021年的財務報告必須延後到3月31日之後才能提出，這些遲交財報的公司包括中國恒大、佳兆業集團（Kaisa）等財務困窘、跳票連連的大陸建商巨頭。其他交不出財報的公司也包括能源、科技、原物料廠商等領域的業者。

港交所目前的規定，是上市公司必須在會計年度結束後三個月內交出年度財報，不過由於新冠疫情的擾亂，今年有額外多一個月的寬限期，企業可以先在31日向港交所交出未經審計的財報，延後到4月底之前再交通過審計的財報，避免遭到停止交易。

不過，以去年的狀況來看，這許多無法及時交出財報的公司，財務困窘、混亂不會是延一個月就能解決的問題，去年震撼香港股市的是壞帳處理公司中國華融因交不出財報而停止交易，整整停了九個月，之後恢復交易股價就崩跌50%，這可能將是許多交不出財報陸資企業接下來的下場。

疫情 香港 投資

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