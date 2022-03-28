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中國工業利潤急速放緩 前2月僅成長5%

記者陳政錄／綜合報導

受到疫情多點散發影響，中國國家統計局27日公布數據顯示，今年1到2月，全中國規模以上工業企業實現利潤人民幣1兆1575.6億元（約1823億美元），年成長率5%，相較去年同期的178.9%急速放緩。

統計局坦言，當前企業生產經營還面臨不少困難和挑戰，工業企業效益狀況持續恢復的基礎仍不牢固。

數據顯示，今年1到2月全中國規模以上工業企業實現利潤人民幣1兆1575.6億元，年成長率5%。

其中，以國有企業利潤人民幣4157.8億元（約654.7億美元），年成長率達16.7%最多，但私營企業實現利潤人民幣3291.3億元（約518.3億美元）、外商及港澳台企業利潤人民幣2897.9億元（約456.3億美元），分別年減1.7%、7.2%受創較重。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，今年以來，面對複雜嚴峻的國內外經濟形勢，各地區、各部門加大穩增長和支持實體經濟的力度，工業經濟穩定恢復，企業利潤小幅增長，1到2月達成5%的年成長率，較去年12月單月數據回升0.8個百分點。

從內容來看，朱虹指出，受惠原物料價格上漲，能源原材料行業對工業企業利潤增長貢獻較大，還有春節消費提振，部分基本生活類消費品行業利潤成長較快，另截至2月底，企業資產負債率年減0.1個百分點，繼續保持下降趨勢。

但中國國家統計局坦言，相較2021年的高基期，2022年1到2月工業企業利潤表現明顯回落，並呈現企業成本壓力加大、利潤率和產銷銜接水平均有所下降、企業盈利改善仍不均衡、下游行業尤其是中小微企業利潤成長緩慢等困難和挑戰，持續恢復的基礎仍不牢固。

中國國家統計局指出，下一階段，要繼續做好大宗商品保供穩價工作，有效降低企業生產成本，尤其是中下游企業成本，並落實好製造業扶持政策及小微企業減稅降費政策。

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