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中學者：中國房產今年有所改善 形勢優於去年下半年

記者黃雅慧／即時報導
中國人民行行調查統計司前司長盛松成。路透
中國人民行行調查統計司前司長盛松成。路透

為了提振房市，中國各地陸續推出放鬆房產調控政策，包括房貸利率下調、首付比例下調、放鬆限購限貸等。據中媒《中國經營報》報導，中歐國際工商學院教授、中國人民銀行調查統計司原司長盛松成近日表示，中國房地產市場運行的底部邏輯已發生變化，房產調控大方向不會改變，不會再回到原來的老路上去，也不會再通過房地產大幅拉動經濟增長。他認為，鑒於邊際調整效果存在滯後效應，隨著市場調整的逐漸結束，預計今年房地產形勢將好於去年下半年。

盛松成指出，目前中國房地產調控的主要目標有三個，一是防風險，二是滿足剛性和改善性需求，三是保持房地產市場的平穩發展。他說，短期內，房價可能會因供需關係的影響小幅波動；從長期看，未來房價漲幅可能與收入增速基本同步，這是房地產調控長效機制建立和「房住不炒」政策的必然結果。

盛松成認為，數據顯示房企在融資和銷售方面都遇到了很大的困難。在這種情況下，希望房企繼續拿地是不現實的，房企保生存才是最重要的。

至於官方政策鼓勵併購，盛松成認為，從目前情況來看，房企並購潮是否會出現還不太明朗，但是對於項目的並購潮很可能會出現。」他說，通過優質企業收購出險項目或困難企業，能夠將風險限制在一定範圍之內。

不過，盛松成提到房地產行業的困境今年會有所改善。因為政策邊際調整是從2021年9月開始的，政策效果有滯後效應，而且隨著市場調整的逐漸結束，今年房地產形勢將好於去年下半年。

房地產 房價 融資

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