廣東救市 推出一籃子政策穩經濟增長

中國國內生產總額（GDP）排名第一的製造大省廣東，25日發布一籃子穩增長激勵性政策。（路透）

中國國內生產總額（GDP）排名第一的製造大省廣東，25日發布一籃子穩增長激勵性政策，一口氣推出最高減免小微企業六個月租金 、建超過3萬座5G基站、新能源汽車 和智慧家電下鄉消費補助，並防堵斷金流，要求市場不得盲目惜貸、抽貸、斷貸、壓貸等系列政策，發力救市穩經濟。

廣東省25日密集發布促進工業經濟平穩增長行動方案、促進服務業領域困難行業恢復發展措施等系列激勵性政策措施。從減稅降費、促進融資、保供穩價、提振投資、保障資源要素、增加供應鏈韌性、帶動消費與提升企業質量效率等幾大面向，支撐經濟穩定增長。

備受中小微企業關注的減稅降費部分，除了延長稅費緩繳、設備器具稅前扣除、降低社保負擔、房租減免之外，今年按照50%稅額幅度減徵資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加等「六稅兩費」的適用主體，由增值稅小規模納稅人擴展至小型微利企業以及個體工商戶，提升政策的普惠性。

另外，製造業小微企業和個體工商戶承租國有房屋，被列為疫情中高風險地區所在得最高減免六個月租金，其他地區則減免三個月租金。

在融資部分，方案提引導金融系統向實體經濟讓利，落實貸款 市場報價利率（LPR）下行、支小再貸款利率下調，推動實際貸款利率在前期大幅降低基礎上繼續下行。同時，鼓勵金融機構對符合續貸條件的工業企業按正常續貸業務辦理，不得盲目惜貸、抽貸、斷貸、壓貸，保持資金合理流動性。

而投資提振的行動上，方案提到加強對製造業重大項目的服務與支持，方案別提到支持太陽能、鋰離子電池產業發展，鼓勵發展分布式太陽能，推進海上風電發展，帶動太陽能電池、風電裝備產業鏈投資。

此外，加快5G等新型基礎建設，並參與到「東數西算」工程中。

至於作為內循環動力的消費帶動上，方案提到通過發放消費券等形式開展主題活動，推動新能源汽車、智慧終端等工業品下鄉，且逐步的放寬部分城市汽車上牌指標限制，完善汽車銷售網點布局；同時推進家電舊換新，並發展「預製菜」產業等。

另外，也加快推動跨境電商、海外倉、保稅物流等新業態新模式，支持廣州、深圳開展促進跨境貿易便利化專項行動。