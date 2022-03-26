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蔚來汽車發布財報 去年虧40.2億人民幣

記者林宸誼／綜合報導

中國電動車品牌蔚來汽車25日發布2021年財報，受供應鏈波動影響，蔚來汽車去年營收361.4億元（人民幣，下同，約56.78億美元），年增122.3%；虧損人民幣40.2億元，年減24.3%；2021全年總計交付9萬1429輛汽車，年增109.1%。

按美國通用會計準則（GAAP）計算，蔚來汽車去年第4季營收為人民幣99億元，年增49.1%；虧損為人民幣21.4億元，年減54.4%。蔚來汽車第4季交付2萬5034輛車，年增44.3%。

展望今年業績，蔚來汽車表示，今年第1季交付指引為2.6萬輛。預計第1季收入在人民幣99.9億元。

今年起中國新能源汽車曾集體漲價，最近又掀起新一輪漲價潮。蔚來汽車創始人、董事長兼首席執行官李斌在業績發布會上透露，目前沒有加價的想法，但預計蔚來汽車會結合智能硬體的升級對價格做出調整。

他並預計整車產能會在今年第4季得到根本性好轉，動力電池方面也能夠匹配需求。考慮到原材料上漲對毛利率的不利影響，李斌希望蔚來汽車全年汽車毛利率在18%至20%。

第一財經日報報導，蔚來汽車表示，雖然當前蔚來旗下產品還沒有漲價，但之後2022款蔚來ES8、ES6和EC6的價格可能會有變化。

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