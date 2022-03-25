美中對抗新戰場 爭搶台灣晶片工程師

香港南華早報報導，隨著美國和中國加緊推動提高國內晶片產能的計畫，雙方可能很快展開對台灣工程師的搶人大戰。（本報資料照片）

香港南華早報報導，隨著美國和中國加緊推動提高國內晶片 產能的計畫，雙方可能很快展開對台灣工程師的搶人大戰：中國大陸估計到明年欠缺20萬名半導體專家；美國晶圓廠也缺有經驗的人，必須跨海到台灣和南韓 找。這意味半導體的國際搶人才大戰一觸即發。

事實上，人才荒幾乎是所有半導體廠當前面臨的最大挑戰，包括台積電 董事長劉德音、聯發科董座蔡明介、日月光半導體執行長吳田玉等台灣半導體三巨頭都曾公開呼籲政府要重視人才議題。

劉德音不諱言：「人才短缺是台灣直接的挑戰」，並點出台積電最欠現場操作、設備及研發工程師等三大類員工，期盼更開放的產業環境，進而吸引更多全球半導體人才。吳田玉更直言，半導體人才短缺，未來十年將會是常態。

中國大陸力拚晶片供貨能達成自給自足的目標，根據半官方機構去年11月發布的預測報告，大陸到2023年的半導體人才缺口達到20萬人，大約是整個行業總就業人數的四分之一。

中芯國際創辦人張汝京去年演講時表示，大陸半導體發展的最大挑戰不是缺乏資金或政策支持，而是缺乏經驗豐富的人才。

為緩解人才荒，大陸在境內各地廣設半導體工程學校，另外，上海市在內的地方政府提供慷慨誘因，吸引半導體人才到當地工作。

在太平洋彼岸，拜登政府也努力提振國內晶片產量，因此創造出新的人力需求。美國智庫CSET分析師William Hunt說，美國很難找到具晶圓代工廠經驗的人才，求才範圍有必要擴大到台灣和南韓。根據CSET，未來十年，美國可能創造出2萬7000個晶圓廠職缺，其中大約3500個需靠外國人填補。

CSET在本月發布的報告裡，建議為半導體製程相關高技能勞工設立專門類別的簽證，加速其移民途徑－也許該針對願赴美國新晶圓廠工作的台灣或南韓人。

這對大陸不利，尤其是台灣已修訂新法，對於竊取或洩露智財權給大陸或香港的「經濟間諜罪」，可處以12年刑期、得併科最高新台幣1億元（約346萬美元）罰金。

在美國受教育、經台積電等晶圓廠培訓出來的台灣工程師，向來是大陸半導體業發展的重要助力來源，然而，這一類人才由台灣流向大陸的速度放緩。2020年，各行各業包括在內，台灣人出境赴陸港澳工作的人數連七年下降。