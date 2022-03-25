我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

小米重賞 績優員工領6.6萬美元 上市以來最大規模獎勵

記者林宸誼／綜合報導
小米集團向近5000名優秀員工發放約 1.7億股股票，相當人均人民幣42萬元，創最大規模員工獎勵。（中通社）
小米集團向近5000名優秀員工發放約 1.7億股股票，相當人均人民幣42萬元，創最大規模員工獎勵。（中通社）

小米集團24日發布最新股權激勵，向近5000名優秀員工發放約 1.7億股股票，相當於平均每人可拿到人民幣42萬元（約6.6萬美元），寫下上市以來最大規模員工獎勵。

同時，小米集團董事長雷軍表示，繼去年招募5000名工程師後，今年將繼續維持這一招聘規模，再招募5000名優秀工程師。

證券時報報導，小米集團公告指出，計畫向4931位優秀員工授予約1.749億股小米股票，激勵對象包括新十年創業者計畫第二期入選人士在內的優秀員工，不包括公司高管。

以授出獎勵日的股份收市價港幣14.78元計算，本次員工股權激勵價值港幣25.85億元（約3.3億美元），相當於人民幣21.06億元（約3.3億美元），粗略計算，平均每人能獲得人民幣42萬元。

公告表示，優秀、堅實的人才團隊是未來長期成長的堅固基石。公司將持續引進、激勵優秀人才，以不斷提升公司研發、營運等綜合能力 ，保障手機X AIoT戰略持續有力推進，並為全球用戶持續提供「感動人心、價格厚道」的好產品。

雷軍也在個人微信公眾號上表示，「小米最寶貴的財富就是人，將持續招攬、激勵最優秀的各領域人才。今年還要繼續招募5000名優秀的青年工程師，只要你熱愛技術，只要你技術過硬，歡迎你到小米來實現自己的夢想。」

小米集團上市以來也進行了多次股票激勵計畫，曾於2019年7月，向2萬多名員工發放每人1000股股票，成為小米覆蓋最廣的一次員工激勵。

接著去年7月2日，小米向700名首批入選小米「青年工程師激勵計畫」的員工授予總計1604萬股小米股票。

同年7月6日，小米宣布向技術專家、新十年創業者計畫首批入選者、中高層管理者等122人授予1.197億股小米股票。

小米22日繳出亮麗成績單，去年營收達到人民幣3283億元（約516.96億美元），年增33.5%；經調整後淨利潤躍增69.5%，至人民幣220億元（約34.6億美元）。

多家券商機構預計，今年起小米造車業務將進入投入期，智慧汽車業務投資將逐漸增加。

東吳證券表示，造車是小米深思熟慮後的舉動，將為公司成長提供新動能，但在2024年上半年量產車型發布前，研發費用的攀升將侵蝕原有業務的部分利潤，但研發費用仍在可控範圍，不改變小米長期成長。

小米 股票 證券

上一則

成本漲幅超越糧價 美農民兩難

延伸閱讀

小米好威 去年淨利潤34.6億美元 智慧手機出貨全球第3

小米好威 去年淨利潤34.6億美元 智慧手機出貨全球第3
欠薪、VIP群解散…萬門大學倒閉？學霸CEO童哲疑跑路

欠薪、VIP群解散…萬門大學倒閉？學霸CEO童哲疑跑路
西方品牌紛撤不賺俄國錢 中國在俄企業照營運

西方品牌紛撤不賺俄國錢 中國在俄企業照營運
iPad缺貨 中國製平板紛出新品 趁機搶市

iPad缺貨 中國製平板紛出新品 趁機搶市

熱門新聞

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
30年固定房貸利率衝破4%，2019年5月以來首次。(美聯社)

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

2022-03-17 22:26
科爾銷售回升，但仍未達疫情前水平。（路透）

「昔之芳草，今之蕭艾」科爾百貨沉淪記

2022-03-20 22:18
中國國家主席習近平向美國總統拜登表示，烏克蘭局勢發展到這個地步，「是中方不願看到的」，「國家關係不能走到兵戎相向這一步」。美聯社

美股創下2020年來最強單周表現 下周還能反彈多少？

2022-03-19 07:44
美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
美國和中國進行科技爭霸戰，預計將進行搶人大作戰，爭取具台積電在內晶圓代工廠經驗的台灣工程師效力。(歐新社)

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

2022-03-23 22:43

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻