小米重賞 績優員工領6.6萬美元 上市以來最大規模獎勵

小米集團向近5000名優秀員工發放約 1.7億股股票，相當人均人民幣42萬元，創最大規模員工獎勵。（中通社）

小米 集團24日發布最新股權激勵，向近5000名優秀員工發放約 1.7億股股票 ，相當於平均每人可拿到人民幣42萬元（約6.6萬美元），寫下上市以來最大規模員工獎勵。

同時，小米集團董事長雷軍表示，繼去年招募5000名工程師後，今年將繼續維持這一招聘規模，再招募5000名優秀工程師。

證券 時報報導，小米集團公告指出，計畫向4931位優秀員工授予約1.749億股小米股票，激勵對象包括新十年創業者計畫第二期入選人士在內的優秀員工，不包括公司高管。

以授出獎勵日的股份收市價港幣14.78元計算，本次員工股權激勵價值港幣25.85億元（約3.3億美元），相當於人民幣21.06億元（約3.3億美元），粗略計算，平均每人能獲得人民幣42萬元。

公告表示，優秀、堅實的人才團隊是未來長期成長的堅固基石。公司將持續引進、激勵優秀人才，以不斷提升公司研發、營運等綜合能力 ，保障手機X AIoT戰略持續有力推進，並為全球用戶持續提供「感動人心、價格厚道」的好產品。

雷軍也在個人微信公眾號上表示，「小米最寶貴的財富就是人，將持續招攬、激勵最優秀的各領域人才。今年還要繼續招募5000名優秀的青年工程師，只要你熱愛技術，只要你技術過硬，歡迎你到小米來實現自己的夢想。」

小米集團上市以來也進行了多次股票激勵計畫，曾於2019年7月，向2萬多名員工發放每人1000股股票，成為小米覆蓋最廣的一次員工激勵。

接著去年7月2日，小米向700名首批入選小米「青年工程師激勵計畫」的員工授予總計1604萬股小米股票。

同年7月6日，小米宣布向技術專家、新十年創業者計畫首批入選者、中高層管理者等122人授予1.197億股小米股票。

小米22日繳出亮麗成績單，去年營收達到人民幣3283億元（約516.96億美元），年增33.5%；經調整後淨利潤躍增69.5%，至人民幣220億元（約34.6億美元）。

多家券商機構預計，今年起小米造車業務將進入投入期，智慧汽車業務投資將逐漸增加。

東吳證券表示，造車是小米深思熟慮後的舉動，將為公司成長提供新動能，但在2024年上半年量產車型發布前，研發費用的攀升將侵蝕原有業務的部分利潤，但研發費用仍在可控範圍，不改變小米長期成長。