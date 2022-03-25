福建華中建電網 投資達17.1億美元

中國國家電網24日宣布啟動福州—廈門、駐馬店—武漢 ，兩項100萬伏特特高壓工程項目建設，總投資 額達人民幣109億元（約17.1億美元），預計2023年投入運轉，打響今年「能源大基建」的第一砲。據指出，這兩項特高壓交流工程投運後，可顯著提升福建電網受電能力，並促進華中地區清潔能源的利用。

中國國家電網表示，福州—廈門工程將新建長泰站，擴建榕城、集美站等變電站，新增變電容量600萬kVA（千伏安），建設雙迴100萬伏特線路238公里，建成後，將提升福建電網外受電能力400萬千瓦。

中國國家電網坦言，福建電源分布與用電需求呈逆向分布，隨著南部負荷增長和北部規畫電源投產，北電南送規模將進一步加大，並透過完善電網結構，提升沿海地區供電能力和供電可靠性，解決福建中西部現有網架薄弱問題，提高廈門、漳州、泉州等地供電的可靠性。2021到2030年規劃顯示，福建北部風電、核電等電源裝機量，占全省約80%。

河南 駐馬店到湖北武漢工程方面，將新建雙迴100萬伏特輸電線路287公里，建成後將顯著優化華中地區電網結構，提升西北風光、西南水電等清潔能源的應用規模。中國國家電網特高壓部指出，工程將有效保障青海的風能、水能、光能以電能的形式，源源不斷地輸送到中原。

中國國家能源局監管總監黃學農指出，建設特高壓工程是保障電力供應、助力實現「雙碳」目標、建設能源強國的重要措施。

目前中國已累計建成29項特高壓工程。預計到2030年，跨區跨省輸電能力將由目前的2.4億千瓦，提高到3.7億千瓦以上。