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抖音再當新「攪局者」搶攻二手電商平台

記者林宸誼／綜合報導

抖音又成為新的「攪局者」，這次瞄準的是中國二手電商平台，日前在抖音商城內上線了「二手好物」頻道，專門用於二手商品的銷售和二手商品直播帶貨。

閒魚、轉轉、萬物新生（愛回收）「三足鼎立」的背後，暗藏的阿里、騰訊、京東等網路巨頭們流量爭奪戰。

科技財經媒體「鈦媒體」報導，此外，抖音電商還在「二手好物」頻道中推出了「回收寄賣」服務，使用者可以直接將手中的二手商品，寄送至平臺進行估價，在平台估價完成後，用戶也可以選擇由平台直接回收，或服務商寄賣的形式獲取現金。

早在兩年前，抖音就曾推出「抖音二奢好物節」，初步嘗試了二手電商賽道，並以此作為流量基礎，為商家增加了二手電商商品售賣許可權。

雖然抖音在有條不紊地層層加碼，並將數碼、箱包和腕表這些高盈利商品，作為入局二手電商賽道的突破點，但要在二手閒置市場中闖出一條路依然是困難重重。

縱觀整個二手電商賽道，阿里的閒魚依託淘寶的導流，早已成功坐穩C2C閒置商品市場的頭把交椅，京東也將原有的「拍拍」升級為「拍拍嚴選」，又上線了「鯨置」，全面加碼二手電商賽道，對標閒魚發動拉鋸戰。

而備受資本追逐的轉轉，也在騰訊和58集團中間左右逢源，在專業的3C數碼類目裡占據了一席之地。

根據申萬宏源發布的研報顯示，二手電筒商行業已經呈現出「綜合平台寡頭對峙，垂直平台圈地精耕」的市場格局。其中背靠天貓淘寶流量支持的閒魚，和依靠騰訊社交流量支持的轉轉，佔據了二手電商90.9%的市占，滲透率分別達到72.9%和33.1%。

而抖音最大的籌碼，則是垂直細分領域的破局，依託自身短視頻平臺的高流量，選擇了數碼、箱包和腕表等高客單價的細分門類，以直播形式區別於其它平台的圖文展示，捕獲消費者的青睞。

清華大學能源環境經濟研究所等機構發布的「2021中國閒置二手交易碳減排報告」指出，二手閒置物品交易規模從2015年人民幣3000億元（約472.3億美元），快速提升至2020年破人民幣兆元（約1574億美元），2025年將達到近人民幣3兆元（約4723億美元）的規模，閒置物品交易範圍幾乎覆蓋了所有消費品品類。

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