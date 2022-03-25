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美證管會列「預摘牌名單」 微博恐下市

記者黃雅慧／綜合報導
微博被美國證管會列為第六家預摘牌名單。（路透）
微博被美國證管會列為第六家預摘牌名單。（路透）

美國再對中概股動作。據財聯社報導，美國證管會（SEC）23日將 「預摘牌名單」新增「微博」為名單中的第六家公司，面臨被迫下市的風險。

據SEC官網顯示，微博需要於4月13日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

如無法證明，則被列入「確定摘牌名單」。消息傳出後，微博在美股股價盤中跌幅一度達7％。

此前，美國證管會本月8日將百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥等五家公司被列入「預摘牌名單」，這些公司需要在3月29日向SEC提供不具備被摘牌的證據。

若被列入「確定摘牌名單」，按SEC官網上的法律文件，這些公司需要在（自披露第一份年報開始計算、且2021年當做第一年）三年內提交SEC需要的文件。

如果公司未提交文件，或是提交的文件不符SEC要求，它們將在披露2023年年報後（2024年初）面臨立即退市。

前五家公司8日被列入名單時，大陸證監會曾於第一時間回應稱，「我們尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。」

大陸國務院金融穩定發展委員會於本月16日召開的專題會議中也表示，「目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。」

微博 國務院 股價

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