鴻海發大紅包 配息台幣5.2元 郭台銘估可領90億

鴻海 23日公告，董事會通過去年度盈餘每股擬配發現金股利台幣5.2元，是1991年公司上市掛牌以來新高，共計發出720.87億元現金，也創歷史新高，將有超過79.3萬名股東可領到股利大紅包。

鴻海23日股價漲1.5元、收105.5元，外資終止連二賣，轉為買超4024張，以昨天收盤價計算，殖利率逾4.9%。根據公開資訊觀測站最新資料，鴻海創辦人郭台銘截至今年2月持有鴻海股票174.21萬張，預計可以領到90.59億元現金股利。

鴻海去年大賺超過一股本，每股純益10.05元，遠優於2020年的7.34元，並改寫2008年以來新高，年度毛利率、營益率與淨利率更是「三率三升」。以去年每股擬配發現金股利5.2元計算，盈餘配發率約51.7%。

鴻海董事長劉揚偉日前在線上法人說明會中透露，去年盈餘配發率以五成以上為目標，鴻海公布的股利，實現劉揚偉先前的承諾。根據鴻海最新股東會年報，總股東數達79.31萬人，都將領到股利大紅包。

劉揚偉強調，鴻海以客戶需求與獲利為優先考量，爭取更多訂單，今年營運仍以每股純益極大化為目標。

展望今年業績，鴻海正面看待首季業績表現，預估本季季節性表現是十年來最佳，今年全年業績可較去年持平，並以元件和其他產品的成長幅度最大；至於料況緊俏要到下半年明朗，今年仍須密切觀察新冠肺炎疫情、通貨膨脹、以及國際政經趨勢。

至於電動車 方面的進度，鴻海電動車昨天正式開進泰國 ，參加第43屆曼谷國際車展，現場超過37個車業品牌參與盛會，並開放民眾參觀，鴻海旗下鴻華先進打造的Model C、Model E，以及MIH電動車聯盟的平台，也首度參展。

由於泰國國家石油集團（PTT）與鴻海集團已經宣布合資成立新註冊公司HORIZON PLUS，這是雙方攜手之後，首度參加曼谷車展。雙方將於泰國攜手建立新的電動車製造工廠，初期年產能為5萬輛，將逐步擴大到2030年產15萬輛的目標，以因應泰國境內和東協地區對電動車不斷增長的需求。

PTT之前表示，與鴻海合作的電動車開放平台，能縮短兩年研發時程，降低20%的成本，這可在泰國製造電動整車，包括電動車底盤、車殼、電池、控制電路等，讓泰國電動車廠，服務多款品牌電動車廠需求。

美系外資則指出，由PTT經營團隊的評論可以看出，鴻海集團已在東南亞電動車市場站穩腳步，初期從泰國開始，預估最快2024年可開始貢獻營收。