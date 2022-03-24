中國移動公布去年財報：1天賺3.18億人民幣

今年1月回歸A股上市，創下11年來最大規模IPO後，中國三大電信商龍頭——中國移動23日發布2021年全年財報，淨利達人民幣1161億元（約182.19億美元），年增7.7%，換算一天約可賺人民幣3.18億元，令投資 人雀躍的是，6成利潤用於現金分紅，每股配息港幣2.43元。

財報顯示，2021年度，中國移動營收 為人民幣8483億元，年增10.4%，創近10年來新高。其中通信服務收入達人民幣7514億元，年增8%，數位化轉型收入人民幣1594億元，年增26.3%。

2021年中國移動淨利達人民幣1161億元，年增7.7%。財報指出，股東會建議20201全年現金分紅，占淨利比例為60%，因此全年股息為每股港幣4.06元，年增23.4%。

財報數據顯示，截至2021年，中國移動用戶數達9.57億戶，其中5G 客戶數為3.87億戶，有線寬頻客戶數達2.4億戶，家庭寬頻客戶達2.18億戶。

中國移動董事長楊杰表示，2021年中國移動把握經濟社會數位化轉型加速的發展機遇，深入實施「5G+」計畫，他說，數位化轉型收入對通信服務收入增量的貢獻達到59.5%，是推動營收成長的第一引擎，整體來看，營收成長已走出拐點。