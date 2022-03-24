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復星旗下 復朗採SPAC模式赴美借殼上市

記者林宸誼／綜合報導

復星國際旗下復朗集團（Lanvin Group），23日宣布與春華資本旗下、已在紐交所上市的PCAC達成合併協議，將透過SPAC在美上市，預計集資5.44億美元，由於不是中概股，並不用擔心在美國退市風險。

復朗集團選擇的上市之路，並非常規IPO，而是近年來開始引起廣泛關注的SPAC（Special Purpose Acquisition Company；特殊目的收購公司）模式，也就是借助特殊目的收購公司的「殼」資源完成上市目標。

21世紀經濟報導，PCAC和復朗集團的董事會已批准此項交易，在滿足並獲得PCAC股東投票同意後，此項交易預計於今年內完成。交易完成後，集團的業務將以復朗集團的名義營運，並計畫在紐約證券交易所申請上市，股票代碼為「LANV」。復朗集團董事長程雲表示，交易募集金額將用於提升營運和支持未來增長計畫，包括品牌發展及行銷、產品品類和零售門店擴張、一般運營資金及未來的投資收購。

春華將為復朗未來的進一步收購擴張提供更專業的建議和更有力的保障，幫助旗下品牌實現更長足的發展。

36氪報導，春華資本合伙人，PCAC董事長陳桐指出，復朗與春華有著培育和重振世界級奢侈品牌的共同願景和相似理念，期待雙方共同發展復朗的全球化平台，推動旗下品牌可持續增長。

復朗集團是一家全球時尚奢侈品集團，由復星國際於2017年創立。旗下品牌包括法國歷史最悠久的高級時裝屋Lanvin、義大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、美國經典針織女裝品牌St. John Knits以及義大利高端男裝製造商Caruso。

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