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中國攻氫能源按下快速鍵 帶動概股上演漲停潮

記者黃雅慧／綜合報導
在「雙碳」目標下，中國氫能源產業正加速前進。（新華社）
在「雙碳」目標下，中國氫能源產業正加速前進。（新華社）

在「雙碳」目標下，大陸氫能源產業正加速前進。中國國家發改委23日印發《氫能產業發展中長期規畫（2021-2035年）》明確構建清潔化、低碳化、低成本的多元製氫體系。受到消息激勵，氫能源板塊23日大幅走強。分析指出，頂層設計落地不遠，中氫能源產業按下快速鍵。

《規畫》提到，要探索在氫能應用規模較大的地區設立製氫基地，並重點推進交通領域氫能應用市場規模、研究探索可再生能源發電制氫支持性電價政策，探索氫儲能直接參與電力市場交易。此外，還支持符合條件的氫能企業在科創板、創業板等註冊上市融資等。

此前，中國官方已明確雙碳「1+N」（頂層設計＋各行業、領域政策）架構體系，《規畫》進一步明確，「到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發電量比重達到39%左右，電氣化水平持續提升，電能占終端用能比重達到30%左右」，且2035年「非化石能源消費比重在2030年達到25%的基礎上進一步大幅提高」。

氫能源概念股受到政策消息面激勵，23日上演漲停潮，中股恆光股份、昇輝科技20%漲停，致遠新能、恆華科技漲逾10%，金智科技、蘭石重裝、華電重工、冠城大通、雪人股份、京城股份等十餘股紛紛漲停。

另一方面，機構也對氫能源規劃給予正面評價。光大證券分析認為，氫能產業鏈所涉及的環節和應用場景眾多，發展空間廣闊，未來有望成為兆級市場。

中信證券則指出，《規畫》作為氫能行業發展的頂層設計，聯合去年8月底啓動燃料電池示範應用政策以及地方政府的氫能產業規畫。行業「遊戲規則」和政策體系逐步確立，有助於激勵規模化、技術領先的龍頭企業脫穎而出，也有助於強化投資者對氫能產業發展信心，提振產業長期預期。

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