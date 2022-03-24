我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

騰訊揮別淨利高成長時代 去年賺194億美元僅增1%

記者林宸誼／綜合報導
騰訊基本告別了高成長時代。(取材自香港信報財經網)
騰訊基本告別了高成長時代。(取材自香港信報財經網)

騰訊控股23日公布2021年第4季及全年財報，受到消費疲軟和長達一年的監管整頓的衝擊，以非國際財務報告準則計，全年淨利潤人民幣1237.9億元（約194.27億美元），年增1%，是近十年來公司淨利增幅最低的一年。雪上加霜的是，在監管合規一系列互聯網大環境下，騰訊基本告別了高成長時代。

香港信報報導，中國監管整頓持續一年多，騰訊總裁劉熾平在財報發布會表示，去年對互聯網行業來說是充滿挑戰的一年。他表示，去年出台多項新法規糾正多個行業的行業參與者的不當行為，促進公平競爭、用戶保護和數據安全。劉熾平強調，網路行業面對根本性、結構性的挑戰和改變，騰訊作為參與者，也需要作出巨大改變。

市場盛傳，微信支付將步上支付寶後塵，被要求分拆另外納入金融控股公司，劉熾平未回應是否屬實，只表示公司一向重視合規、風險控制，並與金融機構積極合作，各種監管動作對行業也屬必要，會積極配合。

騰訊董事會主席馬化騰表示，面對行業挑戰，公司積極擁抱變化，降本增效，聚焦重點戰略領域，加強長期可持續發展舉措。

騰訊23日在發布財報前，上午股價曾升4%，重上港幣400元水準，但尾盤一度倒跌，收盤價為港幣389元，升0.3%。騰訊2021年全年營收為人民幣5601.2億元，年增16%。第4季騰訊的營收為人民幣1442億元，年增8%再次放緩；淨利人民幣249億，下滑25%。Q3、Q4淨利連續季減，拖累騰訊2021年全年獲利表現。

此外，據年報統計，騰訊活躍用戶方面，截至去年年底，QQ移動端月活躍帳戶數5.52億，年減7.2%。微信及WeChat的月活躍帳戶12.7億，年增3.5%。

分業務來看，去年增值服務業務收入人民幣2915.7億元，年增52%。網路廣告收入人民幣886.7億元，年增16%。金融科技及企業服務收入人民幣1721.9億元，年增31%。

劉熾平指出，騰訊將更好適應新規範，正在逐步實施控制營銷和員工成本等舉措，並調整非核心業務趨合理化，預計這些舉措的結果將在下半年開始顯現。

微信 營收 香港

上一則

鮑爾：央行數位幣 具備4特質

下一則

被俄拖累 大型銀行恐損失50億

延伸閱讀

京東旗下京喜事業群 傳裁員10%到15%

京東旗下京喜事業群 傳裁員10%到15%
繼阿里、騰訊後 京東旗下業務傳裁員10%到15%

繼阿里、騰訊後 京東旗下業務傳裁員10%到15%
馬斯克深耕中國 華府不安

馬斯克深耕中國 華府不安
馬斯克深耕中國 華府不安

馬斯克深耕中國 華府不安

熱門新聞

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
30年固定房貸利率衝破4%，2019年5月以來首次。(美聯社)

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

2022-03-17 22:26
在聯準會(Fed)升息並表示今年將再升息6次後，美股在瘋狂交易中上漲。(美聯社)

Fed將升息6次 道指先跌後升

2022-03-16 16:26
科爾銷售回升，但仍未達疫情前水平。（路透）

「昔之芳草，今之蕭艾」科爾百貨沉淪記

2022-03-20 22:18
聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)。(美聯社)

遏止通膨惡化 美聯準會宣布升息1碼

2022-03-16 15:06
中國國家主席習近平向美國總統拜登表示，烏克蘭局勢發展到這個地步，「是中方不願看到的」，「國家關係不能走到兵戎相向這一步」。美聯社

美股創下2020年來最強單周表現 下周還能反彈多少？

2022-03-19 07:44

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高