騰訊揮別淨利高成長時代 去年賺194億美元僅增1%

騰訊基本告別了高成長時代。(取材自香港信報財經網)

騰訊控股23日公布2021年第4季及全年財報，受到消費疲軟和長達一年的監管整頓的衝擊，以非國際財務報告準則計，全年淨利潤人民幣1237.9億元（約194.27億美元），年增1%，是近十年來公司淨利增幅最低的一年。雪上加霜的是，在監管合規一系列互聯網大環境下，騰訊基本告別了高成長時代。

香港 信報報導，中國監管整頓持續一年多，騰訊總裁劉熾平在財報發布會表示，去年對互聯網行業來說是充滿挑戰的一年。他表示，去年出台多項新法規糾正多個行業的行業參與者的不當行為，促進公平競爭、用戶保護和數據安全。劉熾平強調，網路行業面對根本性、結構性的挑戰和改變，騰訊作為參與者，也需要作出巨大改變。

市場盛傳，微信 支付將步上支付寶後塵，被要求分拆另外納入金融控股公司，劉熾平未回應是否屬實，只表示公司一向重視合規、風險控制，並與金融機構積極合作，各種監管動作對行業也屬必要，會積極配合。

騰訊董事會主席馬化騰表示，面對行業挑戰，公司積極擁抱變化，降本增效，聚焦重點戰略領域，加強長期可持續發展舉措。

騰訊23日在發布財報前，上午股價曾升4%，重上港幣400元水準，但尾盤一度倒跌，收盤價為港幣389元，升0.3%。騰訊2021年全年營收 為人民幣5601.2億元，年增16%。第4季騰訊的營收為人民幣1442億元，年增8%再次放緩；淨利人民幣249億，下滑25%。Q3、Q4淨利連續季減，拖累騰訊2021年全年獲利表現。

此外，據年報統計，騰訊活躍用戶方面，截至去年年底，QQ移動端月活躍帳戶數5.52億，年減7.2%。微信及WeChat的月活躍帳戶12.7億，年增3.5%。

分業務來看，去年增值服務業務收入人民幣2915.7億元，年增52%。網路廣告收入人民幣886.7億元，年增16%。金融科技及企業服務收入人民幣1721.9億元，年增31%。

劉熾平指出，騰訊將更好適應新規範，正在逐步實施控制營銷和員工成本等舉措，並調整非核心業務趨合理化，預計這些舉措的結果將在下半年開始顯現。