拼多多去年利潤達10億美元創新高

全球規模最大電商 平台拼多多發布2021年財報，全年營收 為人民幣939.5億元（約148.1億美元），淨利潤 為66.2億元（約10.4億美元）。市場矚目的是，這是拼多多董事長兼CEO陳磊從創始人黃崢接手以來的首份年報，雖收入增長停滯，用戶見頂，但利潤創新高，創上市以來最好成績。

備受關注的是，拼多多2020年年度活躍買家數為7.88億，趕超阿里巴巴、亞馬遜等，登上全球用戶規模最大的電商平台。從0到7.88億，拼多多只用了五年時間。

而2021年財報顯示，拼多多年活躍買家數更上一層樓達8.68億，年增10%。同時，平台年成交額（GMV）和活躍買家年度平均消費額（ARPU）實現雙增長。其中，年成交額（GMV）達到人民幣2.4兆元（約3784億美元），年增46%；活躍買家的年度平均消費額為人民幣2810元（約443美元），增長33%。

從財報看來，拼多多收入增長停滯，去年第4季營收人民幣272.31億元（約42.9億美元），年增率僅3%，增速創上市以來新低，而且拼多多一年前的增速還保持在146%的高水平。