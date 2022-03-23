鴻海電動車 10月訂得到 最快明年上半年交車

鴻海董事長劉揚偉（右）與台北市長柯文哲。（圖：鴻海提供）

鴻海電動車 再跨大步，董事長劉揚偉22日首度透露，新台幣百萬元以內的平價電動車款Model C，將在今年鴻海科技日（10月18日）之後開放預訂，「國內、國外品牌都有」，明年上半年交車；至於豪華版的電動車Model E，規畫在2024年量產。

法人看好，隨著電動車相關業務開始貢獻營運，未來鴻海在電動車三電關鍵零組件及軟體投資的相關布局效益將逐漸顯現，毛利率將逐年向上，朝10%目標靠攏。

「2022智慧城市展」昨天盛大登場，鴻海旗下鴻華先進昨天攜手大都會客運，以自主開發電動巴士Model T於現場擔任展場接駁專車，劉揚偉現身會場，並釋出鴻海電動車最新進展，台北市長柯文哲 也到場站台。

劉揚偉表示，Model C預計今年10月18日、也就是鴻海科技日後開放接受預訂，且「預購價格一定是100萬元以下」，預計明年上半年左右量產。談到明年出貨量目標，他說，目前還是屬於內部預估，要等到開放預購之後會更清楚。他並透露，Model C的客戶不僅是國內品牌客戶，國外的其他品牌也已經都有適當安排。

至於豪華版電動車Model E則會在2024年初開始量產，與Model C間隔半年到一年的時間，後續將會針對品牌客戶和國際客戶做適當銷售活動。

鴻海目前已發表兩款電動乘用車，Model C是高性價比（CP值）的休旅車（ SUV），售價在百萬內；Model E是旗艦轎車，針對中高端消費客群、商務人士需求。

至於電動巴士訂單狀況，劉揚偉說，目前客戶反應不錯，Model T後續將投入大都會客運22路線試運行。他強調，Model T是台灣自主設計、開發、製造的電動巴士，期待Model T能盡快投入台北市的公共運輸，未來隨著智慧城市的解決方案不斷演進，Model T不僅是交通工具，而是一個結合智能交通、生活、娛樂等不同需求的市民服務平台。

柯文哲表示，市府推動交通工具電動化，將從公車分階段電動化開始，不僅停止採購燃油公車，預計2022年底引進400輛電動巴士，並在2030年將全市約3500輛公車汰換為電動巴士。其次，市政府將視電動車發展狀況，可能不久停止採購燃油的公務車，轉為電動車。

柯文哲說，若以目前一輛電動巴士售價約1,000萬以上估算，台北市3500輛公車電動化至少將創造新台幣350億元（約12.1億美元）商機，「這是個很大商機」，而且歐洲企業很有興趣，「因為人人都想分一杯羹」。