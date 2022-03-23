我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

京東旗下京喜事業群 傳裁員10%到15%

記者陳政錄／綜合報導
繼阿里巴巴、騰訊後，大陸零售巨頭京東也傳出裁員行動。（新華社）
繼阿里巴巴、騰訊後，大陸零售巨頭京東也傳出裁員行動。（新華社）

繼日前阿里巴巴、騰訊遭爆出大裁員後，前阿里巴巴旗下媒體36氪22日再次爆料，京東集團旗下京喜事業群，成為公司裁員行動的重災區，比例在10%到15%左右，最多估計影響600人。但報導也稱，京東集團核心零售業務未受到裁員波及。

京喜前身為京東拼購，是京東旗下的特價購物平台 ，以微信為主要載體，相關事業群員工總數在4,000人左右。

36氪報導稱，京喜裁員首先是進行區域裁撤，內部員工透露，除湖北、河南、山東以及北京外，京喜的其他幾大區域都將被裁撤；在此之前，京喜的社區團購業務京喜拼拼，就曾於去年6、7月份，密集關閉了福建、甘肅、貴州、吉林、寧夏、青海和山西等多個省份業務，並減少補貼額度。

報導指出，無論是在訂單數量、商品成交總額（GMV）上，京喜拼拼都遠落後於競爭對手，發展時間也比美團、拼多多等巨頭遲到了近一年半的時間。

中信證券預估，去年第三、第四季，京喜拼拼以及京喜業務的單季虧損可能分別超過人民幣15億元和人民幣20億元。

除京喜拼拼外，報導指，京喜其他事業群的物流、供應鏈、技術等中台團隊也均有不同比例的裁撤，主打B2B的新通路事業部則受波及較小。

公開資訊顯示，京東集團旗下共有7大事業群，包括3C家電零售事業群、時尚家居平台事業群、生活服務事業群、大商超全渠道事業群、京喜事業群、企業業務事業群、V事業群，涵蓋ToB與ToC、自營與POP等各類業務。報導稱，除了京喜外，京東其他事業群尚無明顯的人員優化跡象。

對裁員訊息，目前京東方面暫未作出回應。

在此之前，為應對中美監管夾殺，阿里巴巴、騰訊近日遭爆料正在進行大規模裁員，對此，曾隸屬於「阿里系」的大陸科技媒體36氪日前報導證實，去年底至今，阿里巴巴的部分事業群持續進行人員縮減，尤其是生活服務領域最多裁員15%到20%，但核心電商領域仍將繼續招人，裁員人數也未達外傳的8萬人之多。

日前，京東物流在港交所發布公告，以人民幣89.76億元（約14.1億美元）收購德邦66.49%股份，並指雙方將在快遞快運、跨境、倉儲與供應鏈等領域展開深度戰略合作。此舉將進一步跨大京東的物流事業版圖。

裁員 供應鏈 微信

上一則

搶歐市場 特斯拉柏林廠啟用

下一則

恒大集團開支票 7月底提重組方案

延伸閱讀

繼阿里、騰訊後 京東旗下業務傳裁員10%到15%

繼阿里、騰訊後 京東旗下業務傳裁員10%到15%
香港疫情未放緩 譚俊彥餐廳裁員

香港疫情未放緩 譚俊彥餐廳裁員
應對中國監管打壓 阿里、騰訊傳將裁員數萬人

應對中國監管打壓 阿里、騰訊傳將裁員數萬人
市立大學計畫裁員 教職工會示威抗議

市立大學計畫裁員 教職工會示威抗議

熱門新聞

沙烏地阿拉伯傳出正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的石油改採人民幣計價。(路透)

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

2022-03-15 21:31
30年固定房貸利率衝破4%，2019年5月以來首次。(美聯社)

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

2022-03-17 22:26
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

2022-03-15 00:26
史坦普500指數大漲，為4天來首次上漲，因為油價一路跌至100元以下，且批發通膨數據低於預期。美聯社

油價崩+通膨緩 道指大漲600點

2022-03-15 16:42
在聯準會(Fed)升息並表示今年將再升息6次後，美股在瘋狂交易中上漲。(美聯社)

Fed將升息6次 道指先跌後升

2022-03-16 16:26
科爾銷售回升，但仍未達疫情前水平。（路透）

「昔之芳草，今之蕭艾」科爾百貨沉淪記

2022-03-20 22:18

超人氣

更多 >
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海