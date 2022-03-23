京東旗下京喜事業群 傳裁員10%到15%

繼阿里巴巴、騰訊後，大陸零售巨頭京東也傳出裁員行動。（新華社）

繼日前阿里巴巴、騰訊遭爆出大裁員 後，前阿里巴巴旗下媒體36氪22日再次爆料，京東集團旗下京喜事業群，成為公司裁員行動的重災區，比例在10%到15%左右，最多估計影響600人。但報導也稱，京東集團核心零售業務未受到裁員波及。

京喜前身為京東拼購，是京東旗下的特價購物平台 ，以微信 為主要載體，相關事業群員工總數在4,000人左右。

36氪報導稱，京喜裁員首先是進行區域裁撤，內部員工透露，除湖北、河南、山東以及北京外，京喜的其他幾大區域都將被裁撤；在此之前，京喜的社區團購業務京喜拼拼，就曾於去年6、7月份，密集關閉了福建、甘肅、貴州、吉林、寧夏、青海和山西等多個省份業務，並減少補貼額度。

報導指出，無論是在訂單數量、商品成交總額（GMV）上，京喜拼拼都遠落後於競爭對手，發展時間也比美團、拼多多等巨頭遲到了近一年半的時間。

中信證券預估，去年第三、第四季，京喜拼拼以及京喜業務的單季虧損可能分別超過人民幣15億元和人民幣20億元。

除京喜拼拼外，報導指，京喜其他事業群的物流、供應鏈 、技術等中台團隊也均有不同比例的裁撤，主打B2B的新通路事業部則受波及較小。

公開資訊顯示，京東集團旗下共有7大事業群，包括3C家電零售事業群、時尚家居平台事業群、生活服務事業群、大商超全渠道事業群、京喜事業群、企業業務事業群、V事業群，涵蓋ToB與ToC、自營與POP等各類業務。報導稱，除了京喜外，京東其他事業群尚無明顯的人員優化跡象。

對裁員訊息，目前京東方面暫未作出回應。

在此之前，為應對中美監管夾殺，阿里巴巴、騰訊近日遭爆料正在進行大規模裁員，對此，曾隸屬於「阿里系」的大陸科技媒體36氪日前報導證實，去年底至今，阿里巴巴的部分事業群持續進行人員縮減，尤其是生活服務領域最多裁員15%到20%，但核心電商領域仍將繼續招人，裁員人數也未達外傳的8萬人之多。

日前，京東物流在港交所發布公告，以人民幣89.76億元（約14.1億美元）收購德邦66.49%股份，並指雙方將在快遞快運、跨境、倉儲與供應鏈等領域展開深度戰略合作。此舉將進一步跨大京東的物流事業版圖。