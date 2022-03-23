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小米好威 去年淨利潤34.6億美元 智慧手機出貨全球第3

記者林宸誼／綜合報導
小米集團2021年營收淨利雙升。（中通社）
小米集團2021年營收淨利雙升。（中通社）

小米集團22日公布2021年全年財報，受持續推進「手機×AIoT」的核心戰略影響，其中全年營收人民幣3283億元（約517.6億美元），年增33%；淨利潤達人民幣220億元（約34.6億美元），年增69.5%；境外收入達人民幣1636億元（約257.9億美元），年增33.7%，占總收入49.8%。

同時，小米董事會決定行使股份購回授權（即實施庫藏股），以不定期按最高總額人民幣100億元（約15.7億美元）於公開市場購回股份。

小米集團2021年營收淨利雙升，市場最關注的是小米手機銷量排名，以及小米造車的最新進展。小米表示，儘管受到核心零部件全球供應短缺的影響，智慧手機業務仍穩健增長，去年全年及第4季均實現量價齊升。

財報顯示，2021年全年小米集團總收入達人民幣3283億元，其中，核心的智慧手機銷量方面，2021年小米智慧手機收入人民幣2089億元（約329.3億美元），年增37%；去年第4季智慧手機收入人民幣505億元（約79.6億美元），年增18%。

去年全年智慧手機出貨量為1.9億支，年增30%。上季小米智慧手機出貨量為4410萬支，年增4%；智慧手機的平均售價（ASP）人民幣1143.6元（約180.3美元），年增13%。小米解釋，ASP上升主要是由於高階智慧手機出貨量占比增加所致。

2021年小米智慧手機出貨量排名全球第三，市占率為14.1%；2021年小米在中國智能手機出貨量排名第三，市占率從2020年的12.1%上升至15.2%。

物聯網（IoT）業務方面，2021年小米收入人民幣850億元（約134億美元），年增26%；去年第4季小米智慧電視全球出貨量達到420萬台。

小米指出，截至目前，汽車業務研發團隊規模已超過1000人，未來將繼續在自動駕駛、智能座艙等核心領域拓展研發，保持預計在2024年上半年正式量產。

小米 手機 營收

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