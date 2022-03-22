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中國人行寬鬆不變 降準、降息有空間

記者林宸誼／綜合報導
中國人民銀行21日公布的3月LPR利率維持不變，未跟進美國聯準會升息腳步。（路透）
中國人民銀行21日公布的3月LPR利率維持不變，未跟進美國聯準會升息腳步。（路透）

美國聯準會升息後，中國人民銀行仍選擇按兵不動，21日公布，3月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，這也是LPR連續第二個月持平。分析人士認為，人行在「以我為主」的政策導向下，降準或降息空間仍在。

人行21日公布的3月LPR顯示，1年期利率3.7%，5年期以上利率為4.6%，均與2月持平。

路透報導，俄烏戰爭以及歐美央行開始升息步伐，給中國經濟帶來負面擾動，不過中國通膨水準仍偏低，且疫情仍有反覆，經濟復甦力道不足，加上房市憂慮未減，LPR仍有機會調降。

中信證券固定收益首席分析師明明表示，人行1月以後沒下調基準利率也沒降準，銀行目前利差總體也還是比較窄，在這種情況下，LPR保持不動符合預期。

東方金誠首席宏觀分析師王青和高級分析師馮琳認為，3月的1年期和5年期LPR報價連續兩個月不動，主因是3月的中期借貸便利（MLF）利率保持不變，同時3月未降準，加上近期市場利率水準邊際走高。

民生銀行首席研究員溫彬表示，從內部來看，LPR報價持平，體現貨幣政策堅持穩健中性，保持戰略定力；外部來看，美國聯準會升息落地，中美10年期國債收益率利差收窄至60多個基點，這或也是3月未降息的一個原因，不過整體上看，美國聯準會升息對中國貨幣政策的掣肘相對有限。

近期在俄烏衝突、美國聯準會升息以及中國部分地區疫情反彈等形勢下，中國國務院副總理、金融委主任劉鶴16日主持國務院金融穩定發展委員會，召開專題會議，強調堅持發展第一要務，切實振作第1季經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，釋放穩增長的決心。

明明預計，今年3、4月存在降準的可能性，如果未來貨幣政策有進一步寬鬆的話，LPR可能還會繼續下降。

王青和馮琳也指出，本輪LPR報價下調過程尚未結束，第2季存在10至15個基點的下調空間；在通膨形勢整體可控、人民幣匯率處於強勢的背景下，美國聯準會啟動升息，不會對境內貨幣政策邊際寬鬆形成實質性掣肘，「在當前局面下，下調MLF利率、進而帶動LPR報價下調，是降低銀行實際貸款利率的最直接手段。」

利率 升息 聯準會

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