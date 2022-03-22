恒大3公司在港停牌 債務重組方案出爐？

中國恒大 、恒大汽車、恒大物業21日在港股開盤前，再度於港交所無預警公告停牌，這是自債務危機爆發後，恒大出現的第三次停牌公告，雖未說明具體原因，但有分析指出，此次停牌可能與廣東省政府計畫3月底前，公布恒大的債務重組 方案有關。

三家恒大上市公司公告指出，公司股票於21日上午9時起在港交所短暫停止買賣，有待本公司刊發一份載有內幕消息（意指重大訊息）的公告；另外，恒大地產也公告，所有恒大地產存續公司債券 ，自2022年3月21日開市起停牌。

在此之前，恒大地產甫於18日至19日，召開公司債券持有人會議。債券主承銷商中信建投證券透露，恒大關於調整《「20恒大04」債券利息兌付安排的議案》及《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》已在會議上獲得出席債券持有人全票通過。

對此次停牌原因，有港媒報導稱，是因廣東省政府計畫3月底前，公布中國恒大的債務重組方案。觀點地產網也引述資本市場消息稱，中國恒大將於本周召開全球投資者會議，以向投資者簡述公司的重組框架。

報導引述分析人士稱，中國恒大已表示將逐步退出房地產開發，轉型為新能源汽車企業，因此自債務危機以來，除變賣資產償債，也不斷為恒大汽車輸血，如今新車款將提前出廠，重組對恒大汽車可能是正面影響。

去年12月3日，恒大坦承有一筆債務無力償還後，廣東省政府連夜約談恒大董事局主席許家印，並便派出工作組進駐恒大，強調將穩妥推進化解債務風險。

今年1月，財經智庫「REDD」引述消息人士稱，廣東省政府已完成盡職調查，計劃在3月前發布中國恒大債務重組框架，將出售其海外資產，以償還超過人民幣1500億元（約236.4億美元）的海外債務，此外，許家印在中國恒大所持59.8%的股份可能在重組後「歸零」。