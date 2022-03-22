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台灣2月外銷訂單金額515億美元 同期新高

記者鍾泓良／綜合報導

台灣經濟部統計處21日公布2月外銷訂單金額為515.6億美元，創歷年同月新高，更是2月金額首度站上500億美元大關，年增21.1%，連24紅。今年前二月累計金額為1104.4億美元，同樣拿下同期新高。

統計處預測3月外銷訂單有望「持續滾燙」，粗估訂單金額為585億美元至600億美元，年增一成左右。隨著3月訂單預估出爐，今年第1季有機會延續「淡季不淡」態勢，估計首季訂單金額介於1689億美元至1,704億美元間，年增13.4%至14.4%；若預測準確，今年第1季應能創同期新高 。

統計處表示，今年2月適逢農曆春節，工作天數減少，原本預估2月外銷訂單金額約在450億美元至465億美元，但受到手機、筆電供應鏈缺料改善，反而讓科技類貨品上演「絕地大反攻」，推升整體表現。

包括電子產品、資通信產品2月表現均優於預期，訂單金額分別來到及176.9億美元及147.8億美元，雙雙創下同月新高；兩項貨品的年增率皆達到三成左右，一甩前幾個月因高基期導致年增率走低的陰霾。

傳統貨品則因半導體、自動化機械設備需求增加，加上原物料價格高於去年2月，經濟復甦讓終端需求強勁，基本金屬及機械都達到歷年同月新高；礦產品接單10億美元，年增更達到逾七成，累計前二月礦產品接單23.1億美元，成長超過一倍。

雖然外銷訂單前景看好，統計處長黃于玲示警，3月不確性因素仍多，包括俄烏戰爭對於全球通膨、訂單需求及原物料價格影響；中國大陸及香港疫情再起，包括深圳、東莞都為了清零而實施嚴格封城

此外，供應鏈瓶頸是否改善仍有待觀望，以及美國聯準會升息對於訂單價格及終端需求的影響。黃于玲坦言，按照趨勢，3月表現應該會比2月好，實際結果還是要再觀察。

針對外銷訂單受查廠商對3月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為62.7，預期3月整體外銷訂單金額將較2月增加。

供應鏈 疫情 封城

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