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中國「國藥控股」去年賺12億美元 將加速向零售轉型

記者林宸誼／綜合報導
國藥集團北京生物新冠病毒滅活疫苗。（取材自澎湃新聞）
國藥集團北京生物新冠病毒滅活疫苗。（取材自澎湃新聞）

中國生產新冠疫苗的國藥控股21日發布2021年財報，受消化藥品和醫療器械帶量採購不斷擴充實施所帶來的藥械價格下降的影響，去年盈利升增長近8%，至人民幣77.6億元（約12.2億美元）。

國藥去年收入增長14.2%，至人民幣5210.5億元（約821.3億美元），毛利率8.45%，並擬派末期股息每股人民幣0.75元。

受帶量採購等政策影響，國藥控股整體毛利率面臨下行壓力。公司執行董事兼總裁劉勇表示，國藥控股目前絕大部分業務集中在企業端（B端），未來需要提升針對消費者端（C端）的零售業務戰略定位，逐步實現業務轉向消費者端的轉型。

劉勇指出，隨著中國藥品市場改革，處方藥過去只能在醫院的自營藥房中購得，現時則逐步流向社會上的藥房，尤其是「雙通道藥房」，對於公司擴展消費者端市場有很大的戰略價值。目前國藥控股具備雙通道資質的藥房，達到403家，覆蓋全中國25個省份。

劉勇認為，目前針對這一轉型並未有明確的時間表，因中國整個市場同樣處於轉型狀態，商業模式並不充分完備，有待政府和企業持續互動，同時亦會參考美國、德國以及以色列等合作模式，預計未來三至五年將會加速轉型。

他還提到，為布局零售端市場，國藥將整合藥房、藥品市場的訊息等，建設一個藥房體系，進一步加大數位化、智慧化轉型投入，充分發掘上下游業務協同的增長潛力。

集團表示，在主營業務平穩增長的基礎上，僅用兩年時間就實現收入規模從人民幣4000億元（約630.5億美元）到人民幣5000億元（約788.1億美元），年均增速達到10.7%。

其中醫藥分銷業務收入人民幣3899.6億元（約614.7億美元），年增12% ，藥品分銷收入與上年相比下降1.56個百分點至72.62% 。

而醫療器械業務全年銷售收入人民幣1081.3億元（約170.4億美元），醫藥零售業務收入合計人民幣290.6億元（約45.8億美元），年增20.3%。

醫療器械和藥品零售與上年相比，分別上升1.1個百分點和0.26個百分點，達到20.1%和5.4%。

展望2022年，集團表示，「帶量採購」、「國家醫保談判」、「按病種付費」等醫改政策的密集實施不僅引致了藥械價格下降、傳統業務增速放緩、毛利率承壓等一系列行業挑戰，也將全面推動行業的服務需求轉變和分配機制重構。

國藥 利率 零售業

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