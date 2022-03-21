大數據企業安全審查可望轉圜 中概股在美退市危機有解

中概股在美遭摘牌、強制退市危機可望解套。（取材自微信）

為中概股在美遭摘牌、強制退市危機解套，中國證監會國際部主任申兵在亞洲證金會(ASIFMA)的線上會議上表示， 境外上市新規將「解決國際投資 者擔憂」，意指原先要求超百萬用戶數據企業在上市前須被安全審查、強制中企海外上市的管理銀行須在監管機構註冊等，出現轉圜餘地。

這也是繼為中企海外上市審計建立「紅燈綠燈」制度，放寬企業境外披露財務訊息之後，對境外證券 公司和專業人士參與中企海外上市再度釋出善意。

中證報報導，證監會去年12月就境外上市相關制度規則公開徵求意見，初步披露將對境內企業直接和間接境外上市活動統一實施備案管理，要求管理中國公司境外上市的銀行在監管機構註冊，引發企業將面臨多次監管檢查擔憂。

而中國網信辦今年1月進一步要求超百萬用戶數據的企業境外上市前需進行安全審查。接二連三的強制監管措施，令由52間全球性銀行和金融機構組成的亞洲證券業和金融市場協會（ASIFMA）提出對中國境外上市規則的憂慮。

不過，中國國務院 金融委專題會議召開後，副總理、金融委主任劉鶴指示，要抓緊推動企業境外上市監管新規落地，支持各類符合條件的企業到境外上市，保持境外上市管道暢通。並指示，要求有關部門切實承擔起自身職，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策。

中央高層表態後，證監會國際部主任申兵隨即在亞洲證金會(ASIFMA)的線上會議上表示，肯定將採取明確的行動方向，「解決國際投資者擔憂」。

證監會也重申，中美監管機構已取得積極進展，正致力於形成具體合作方案，中國政府將繼續支持各類企業到境外上市。