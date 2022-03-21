補貼比例逐年降 價格優勢不再 中國小型電動車企陷困境

原材料價格上漲讓小型電動車企扛不住，相較於大型電動車廠如特斯拉、比亞迪、小鵬汽車等紛調漲。（記者林宸誼／攝影）

原材料價格上漲讓小型電動車 企扛不住，相較於大型電動車廠如特斯拉、比亞迪、小鵬汽車 等紛調漲。中國小型電動車企「歐拉」除部分車款漲價外，其他兩款車型白貓、黑貓選擇暫停接單，這側面反映出原材料價格上漲背景，加上補貼退坡（補貼比例逐年降低），小型電動車陷入生存困境。不過分析認為，待原材料回歸理性市場，未來小型電動車仍有需求。

證券 時報援引某車企內部人士表示，雖然原材料價格上漲、新能源汽車補貼退坡是整個汽車行業面臨的共同挑戰。但小型電動車面臨的困境更為突出。當原本成本優勢不復存在，小型電動車究竟該往何處走，正在困擾著企業的經營者。

汽車製造原材料今年大幅上漲，比如碳酸鋰價格自1月的每噸人民幣30萬元（約4.7萬美），到3月初突破每噸人民幣50萬元（約7.8萬美），漲幅達到七成；再如電池級硫酸鎳價格周內漲幅可達30.6%。另一方面，今年新能源汽車補貼標準在去年基礎上退坡30%，同時也是補貼政策的最後一年。

事實上，從產品結構上看，A00級和A0級的小型電動車佔據新能源汽車市場的半壁江山。相關數據顯示，近兩年來，小型純電動乘用車平均市場份額已超40%。在新能源汽車下鄉活動啟動後，市場份額還在進一步擴大。

一位證券分析師指出，目前的新能源汽車市場已呈現出「啞鈴狀」，高端車型和低端小型車占據了更多的市場份額。

小型電動車該如何走出眼前困境？哪吒汽車董事長方遠舟認為，對於小型電動車而言，持續的漲價和暫停接單、甚至停產顯然是不現實的。應該思考打造高性價比的產品。當車企升級以改善生存危機後，未來市場仍大有可為。

中汽協副總工程師許海東指出，小型電動車的市場需求是長期存在的，尤其是城鎮、鄉村的電動車滲透率有顯著攀升，未來這種趨勢仍會持續一段時間。