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鴻海鄭州iPhone產線 大招工

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海。（本報資料照片）
鴻海。（本報資料照片）

蘋果iPhone SE 3正式開賣，主力代工廠鴻海為因應第2季熱絡需求，旗下中國鄭州富士康iDPBG事業群開始招募員2員3（資深員工）離職返聘，除給予原資原薪返回工作崗位外，再加碼人民幣5400元（約852美元）入職獎金。法人看好，鴻海iPhone生產線人力總動員，隨著iPhone SE 3有望熱銷，鴻海業績同步喊衝。

iPhone SE 3是蘋果第一款支援5G的平價iPhone，並採用最新A15晶片，加上軟體優化及平實的價格與品牌，除吸引iPhone SE 2的換機潮，對搶攻Android陣營的消費者也具備吸引力，目前台灣市場預購就很熱烈，包括午夜色、星光色、紅色都直接秒殺。鄭州富士康這次擴大招募有經驗的員工，就是為了大量生產。

分析師預估，今年iPhone SE 3出貨量將落在2000萬到2500萬支，第1季約出貨500萬支，第2季與第3季分別出貨1000萬支左右，可以看出第2季開始大量出貨，組裝廠鴻海與和碩必須持續招募人力，應付第2季的訂單需求。

另外，針對員工的繼續留任，鄭州富士康iDPBG事業群祭出最新的派遣工留任政策，留任獎金每小時人民幣24元；為因應中國疫情爆發，鄭州廠區除員工持續施打疫苗，也加強相關防控政策。

根據iDPBG公告，結合用工單位生產及員工需求，針對派遣政策到期員工進行留任，留任對象為3月10日政策到期的返費模式派遣員工，政策周期則從3月22日至5月31日。

法人指出，目前正值iPhone SE 3新機生產旺季，鴻海位在深圳的龍華、觀瀾廠雖然獲准在落實封閉式管理下恢復部分生產，但疫情不確定因素仍在，鴻海也拉升鄭州廠產能支援，帶動相關人力需求。

iPhone 鴻海 鄭州

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