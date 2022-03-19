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台幣定存利率 八行庫升至1%

記者夏淑賢/綜合報導
台灣中央銀行升息1碼，八大公股行庫齊聲響應，預定下周一同步調升新台幣存款利率。（本報資料照片）
台灣中央銀行升息1碼，八大公股行庫齊聲響應，預定下周一同步調升新台幣存款利率。（本報資料照片）

台灣的中央銀行17日理監事會決議升息1碼，八大公股行庫齊聲響應，預定21日同步調升新台幣存款利率，一般存款各天期均十足反映央行升息幅度調高0.25個百分點，調整後各行庫的1年期定存利率都可達到1%以上，期讓民眾有感。

至於新台幣放款利率，各行庫步調不一，少數如兆豐銀與存款同步於下周一調整牌告基準利率，華南銀預估可能比存款調升略晚個幾天，土銀採行每月固定日期公告，因此可能要等到下月初才會調升放款牌告利率。

美元存款部分，台企銀台幣、美元下周一同步調升牌告存款利率，但美元利率不會完全反映，美元定存預計調升幅度在0.1到0.23個百分點之間。

牽涉眾多銀行房貸指標利率計算的中華郵政儲金利率，將如何反映央行升息，中華郵政發言人、協理陳敬祥昨天表示，中華郵政預定下周一召開利率調整委員會，屆時會參考台、土、合與三商銀等六家公股行庫調整後利率，擬定郵儲金牌告利率調幅，於呈報交通部、央行等各主管機關後，再行公告調整。

央行日前決定升息1碼，自18日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.25個百分點。八大公股行庫調整新台幣存款牌告利率，為了讓廣大存款民眾有感升息，因此針對一般新台幣定存與定儲各天期，都是採取十足反映央行升息，預定下周一調升相關牌告利率0.25個百分點。

其他還有大額定存、一般活存與活儲、企業薪資轉帳一般或大額帳戶等，也都會調升牌告利率，只是調幅相對較小。

利率 升息 央行

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