我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

中國玻璃大王換人當 「信義」超車「福耀」

記者黃雅慧／綜合報導

中國玻璃大王換人！以往提到玻璃大王便會想到「福耀玻璃」創辦人曹德旺，不過該廠的經營業績首度被同為福建人李賢義創辦的「信義玻璃」超越。

福耀玻璃17日發布業績公告稱，公司2021年營收為人民幣236億元（約37.2億美元），淨利潤人民幣31億元（約4.8億美元）；而另一家廠商信義玻璃上月披露的業績顯示，其2021年營收304億港元（約39億美元），淨利潤115億港元（約14.7億美元）。信義玻璃業績首度超越福耀玻璃。

事實上，信義玻璃的超車與雙方業績構成有關。去年，汽車市場復甦加上中國疫情得到控制，福耀玻璃業績實現增長，其中，汽車玻璃這一產品實現營收人民幣213.8億元（約27.4億美元），年增19.16%，占總營收的92%。換言之，福耀玻璃營收仰賴汽車市場好壞。

據世界汽車組織（OICA）統計，2021年全球汽車產量為8015.5萬輛，年增3.1%，其中，中國汽車產量年增3.4%，除中國外，全球其他國家汽車產量年增3.0%。而福耀玻璃營收增速超過下游汽車行業增速，說明公司的市場占有率在進一步提高。

不過，受到汽車市場低迷，福耀玻璃在2020年首次出現了營收規模的年增率下滑。儘管福耀玻璃淨利跟營收雙增，但過度仰賴汽車玻璃，在光伏玻璃已掉隊。

汽車 營收 利潤

上一則

瑪莎拉蒂、保時捷 強攻電動車市場

下一則

台幣定存利率 八行庫升至1%

延伸閱讀

北大教授勸年輕人別太早買房…「丈母娘不同意」

北大教授勸年輕人別太早買房…「丈母娘不同意」
中國物流業併購 件數、金額創新高

中國物流業併購 件數、金額創新高
北大教授勸年輕人別太早買房 遭神回「丈母娘不同意」

北大教授勸年輕人別太早買房 遭神回「丈母娘不同意」
報稅指南系列五／2021年收入符合第三輪紓困 今年報稅可追討

報稅指南系列五／2021年收入符合第三輪紓困 今年報稅可追討

熱門新聞

俄羅斯富豪們停泊在各港口的遊艇會被扣押，但暫存在自由港的藝術品可望逃過一劫。 彭博資訊

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

2022-03-12 17:59
印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品。圖為位於印度瓦迪納爾的一家煉油廠。（路透）

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

2022-03-14 20:13
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

2022-03-15 00:26
俄羅斯總統普亭可能才是地表上最富有的人。 美聯社

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

2022-03-12 18:22
沙烏地阿拉伯傳出正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的石油改採人民幣計價。(路透)

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

2022-03-15 21:31
30年固定房貸利率衝破4%，2019年5月以來首次。(美聯社)

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

2022-03-17 22:26

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死