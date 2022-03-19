中國玻璃大王換人當 「信義」超車「福耀」

中國玻璃大王換人！以往提到玻璃大王便會想到「福耀玻璃」創辦人曹德旺，不過該廠的經營業績首度被同為福建人李賢義創辦的「信義玻璃」超越。

福耀玻璃17日發布業績公告稱，公司2021年營收 為人民幣236億元（約37.2億美元），淨利潤 人民幣31億元（約4.8億美元）；而另一家廠商信義玻璃上月披露的業績顯示，其2021年營收304億港元（約39億美元），淨利潤115億港元（約14.7億美元）。信義玻璃業績首度超越福耀玻璃。

事實上，信義玻璃的超車與雙方業績構成有關。去年，汽車 市場復甦加上中國疫情得到控制，福耀玻璃業績實現增長，其中，汽車玻璃這一產品實現營收人民幣213.8億元（約27.4億美元），年增19.16%，占總營收的92%。換言之，福耀玻璃營收仰賴汽車市場好壞。

據世界汽車組織（OICA）統計，2021年全球汽車產量為8015.5萬輛，年增3.1%，其中，中國汽車產量年增3.4%，除中國外，全球其他國家汽車產量年增3.0%。而福耀玻璃營收增速超過下游汽車行業增速，說明公司的市場占有率在進一步提高。

不過，受到汽車市場低迷，福耀玻璃在2020年首次出現了營收規模的年增率下滑。儘管福耀玻璃淨利跟營收雙增，但過度仰賴汽車玻璃，在光伏玻璃已掉隊。