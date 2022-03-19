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中國電信 去年賺40.9億美元 大手筆分紅24.5億美元

記者戴瑞芬／綜合報導
中國電信去業績很不錯，分紅更誘人。（中新社）
中國電信去業績很不錯，分紅更誘人。（中新社）

中國電信發布回歸A股上市以來的首份年報，2021年淨利潤為人民幣259.5億元（約40.9億美億元），年增24.4%。業績很不錯，分紅更誘人。公告顯示，中國電信董事會建議按照當年公司股東應占利潤的60%向全體股東分配股息，總計人民幣155.69億元（約24.5億美元）。按照股本測算，擬向全體股東派發每股人民幣0.170元股息。

投資人獲利入袋，估算股息率不僅遠高於一年定期存款，也遠高於很多理財產品的收益。

中國電信分紅大手筆，中國電信董事長柯瑞文在17日盤後的電話溝通會上承諾，將自2022年起宣派中期股息，並在A股發行上市後三年內，逐步將每年以現金方式分配的利潤提升至當年本公司股東應占利潤的70%以上。

原本在美國紐約證券交易所上市的中國電信等大陸三大電信運營商，受貿易戰影響，2020年遭美祭出投資限制，被紐交所摘牌強制下市。2021年3月中國電信率先公告宣布將回歸A股，不到半年8月在上交所掛牌上市。

中國電信18日公告回A首份年報。公告顯示，2021年營收為人民幣4341.59億元（約684.6億美億元），年增11.3%；淨利潤為人民幣259.52億元（約40.9億美億元），年增24.4%；每股收益人民幣0.31元，增長19.2%。同時，擬向股東派發每股人民幣0.170元股息。

證券日報報導，中國電信董事長柯瑞文表示，今中國電信A股股息已經達到4%；H股股息達到7%。

股息 利潤 柯瑞

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