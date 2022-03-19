俄烏戰爭波及 中國今年貿易順差 恐銳減65%

俄烏戰爭可能重創中國大陸的貿易。（路透）

財經網站CNBC報導，中國的貿易順差在疫情期間激增到創紀錄高點，因為人們比以前消費更多貨品，但俄烏戰爭扭轉了事態，中國今年的貿易順差可能銳減到2380億美元，僅為去年順差6760億美元的35%。

研究業者Capital Economics的資深經濟學家Julian Evans-Pritchard說：「俄烏戰爭很快會對淨貿易造成壓力，因為海外需求減弱以及進口帳單金額變高。」

澳盛銀行（ANZ）資深中國經濟學家王蕊說，戰爭可能導致全球經濟廣泛放緩，尤其是歐洲。歐洲是中國第二大貿易夥伴，占其總出口的15%。

王蕊表示：「統計上而言，歐盟的經濟成長與中國的出口額成長有高度相關性。」她補充說，歐盟GDP成長率每下滑1個百分點，中國的出口成長就減少0.3個百分點。

根據澳盛研究，戰爭使全球晶片荒惡化，而中國電子產品的出口高度仰賴晶片。中國2021年出口成長30%，電子產品貢獻了其中17.1個百分點。

TS Lombard本周一公布的一份報告指出，中國是易受大宗商品短缺影響的新興市場之一，對電動車 電池關鍵原料鎳的供應尤其敏感，因為中國生產全球最多的電動車，去年出口數量已接近50萬輛，比任何其他國家都要多。市場擔心全球第三大鎳生產國俄羅斯發動戰爭，會造鎳供應中斷，鎳價上周狂飆逾一倍後，倫敦金屬交易所暫停鎳交易。

烏克蘭危機也導致油價 大幅波動，上周先飆漲到創新高，再重挫逾20%。中國是全球最大石油 進口國，勢必會受創。

根據星展銀行經濟學家Nathan Chow和Samuel Tse，中國去年進口價值4230億美元的能源，其中2530億美元是原油。如果今年平均油價由每桶71元上漲到110美元，中國的名義GDP會減少0.8%。但如果對俄羅斯制裁保持中立，可以自俄進口較便宜的石油，部分彌補較高的能源價格。