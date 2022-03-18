外資買超15.6億美元 台股一紅吃四黑

受美股大漲與美國聯準會宣布升息等利空出盡因素，台股收盤大漲507點，權王台積電上漲4.30%。記者陳易辰／攝影

國際盤翻揚，外資17日班師回朝，以史上第四大買超手筆新台幣448億元（約15.6億美元）回補台股 ，推升大盤飆出史上第五大漲點507點，亦為近十個月最大漲點，加權指數收1萬7448點、一紅吃四黑，一舉收復5日、10、年線與萬七關卡；護國神山台積電 以大漲24元的史上第六大領漲，貢獻大盤約210點，為護台第一功臣。

由於中央銀行17日跟隨美聯準會啟動升息 循環，宣布升息1碼，高出市場預期的半碼，元富投顧總經理鄭文賢表示，這顯示央行抗通膨決心，對台股影響以「短空」視之，因預估台灣今年GDP仍有4.05%，基本面表現佳，對類股影響方面，升息往往有助銀行存放利差擴大，有利金融股表現，反之升息墊高房市借貸成本，對營建股相對不利。

至於高股息概念股，在這波台股修正相對抗跌，在升息引發市場波動較大時，更具防禦特性。

兆豐國際投顧董事長李秀利、華南投顧董事長儲祥生認為，台股短線難免震盪，波動區間在年線1萬7350點到半年線1萬7567點，有機會向上挑戰半年線；領軍台股走高有賴大型權值股，成交量須常態性放大至5日均量3500億元以上，跌深基本面佳的電子股如矽晶圓、IP與貨櫃輪股均是盤面焦點。

法人提醒，要留意今日富時調整台股權重在盤後生效的變化，由於近日護盤功臣投信買超縮減至新台幣 4790萬元（約166.8萬美元），八大公股行庫轉賣超新台幣105.8億元（約3.6億美元）、創有統計以來單日最大賣超，內資法人後續動向值得留意。

聯準會升息1碼符合預期、俄烏談判露出曙光、在美中股下市風險消退等三大利多消息，激勵亞股17日出現報復性反彈，台股17日價量齊揚，終場漲507點收1萬7448點，盤面以台積電帶領半導體族群走揚，同時以航空雙雄匯聚人氣；因台積電大漲24元收582元，推升市值增加新台幣6224億元（約216.8億美元）站回新台幣15兆元為15.09兆元（約5257億美元），也拉升上市半導體族群總市值共增9101億元（約317.1億美元）至21.02兆元（約7324億美元），使台股市櫃合計總市值增1.75兆元至59.4兆元（約609億美元至2兆美元）。